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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Facebook Messenger'da kullanıcıları çileden çıkaracak hata

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Facebook Messenger'da kullanıcıları çileden çıkaracak hata

Sosyal medya devi Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger'da ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların canını bir hayli sıkacağa benziyor. Her ne kadar şirket bu hatayı ortadan kaldırmış olsa da, hatanın meydana geldiği süre boyunca kullanıcıların kimle görüşme yaptığı kullanıcının bilgisi dışında dışarı sızmış durumda.

Facebook Messenger'da kimlerle konuştuğunuzu ortaya çıkaran hata şaşkınlık yarattı. Imperva güvenlik araştırmacısı Ron Masas, bir CSFL saldırısıyla iFrame öğelerinin özelliklerini kullanarak, uygulama durumunu belirlemenin mümkün olduğunu blog'unda anlatıyor.

Bu süreci farklı Messenger kişileri üzerinde gerçekleştirdiğinizde ortaya iki sonuçtan biri çıkıyor: boş veya dolu. Bu iki durum, kullanıcının bu kişiyle hiç konuşup konuşmadığını gösteriyor. Açığın tüm yapabildiği bu kadar. Sohbet geçmişinden veri almak mümkün olmuyor.

Masas, açık hakkında Facebook'u bilgilendirdikten sonra Facebook, Messenger arayüzündeki tüm iframe'leri kaldırma kararı aldı. Bunda önceki açığın da iframe'lerle ilgili olmasının payı olabilir.

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