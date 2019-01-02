Facebook Messenger yakında kararacak
Facebook Messenger belli ülkelerde karanlık mod seçeneğini test edeceğini duyurdu.
Tersine mühendislik stratejilerini kullanmasıyla ünlenen bir teknoloji blogcusu olan Jane Manchun Wong, Twitter üzerinden yeni gelişmeyi kullanıcılarıyla paylaştı. Pil ömründen tasarruf etmenize sebep olacak olan ve gözleri daha az yoran ‘karanlık mod’un Messenger'a sunulacağı duyuruldu. Böylece karanlık mod çerçevesinde kullanıcılar hem göz yorgunluğundan kurtulacak; hem de batarya ömründen tasarruf edecek.
Messenger'ın karanlık modu ne zaman ve hangi ülkelerde test olarak kullanıma sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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