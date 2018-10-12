Facebook Messenger Lite Türkiye'de yayınlandı!

Facebook'un mesajlaşma servisi Messenger Lite dünyada ilk olarak Türkiye'de yayınlandı. Standart Messenger sürümüne göre Messenger Lite bakın hangi farklı özelliklerle geliyor?

12 Ekim 2018 - 07:05:49 Hürriyet Haber

Messenger Lite, mesajlaşma deneyimini genel hatları itibariyle korurken veri tasarrufu sağlaması ve hızlı çalışmasıyla öne çıkıyor.

Uygulamanın kurulum dosyası 5 MB büyüklüğe sahip. Kurulduktan sonra da az alan kaplıyor. Facebook’un açıklamasına göre normal versiyona göre daha az mobil veri tüketiyor ve internet hızının düşük olduğu ortamlarda normal uygulamadan daha kararlı çalışıyor.





Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderimi ve grup sohbeti özellikler, yerini korurken oyunlar, hikayeler gibi özellikler bulunmuyor.



Facebook'un Lite uygulamaları, dünyada ilk kez Türkiye'deki iOS kullanıcılarına sunuluyor.