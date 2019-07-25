Facebook Messenger Lite indirilme rekoru kırdı
Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, iki yıl önce düşük seviye telefonlarda da sorunsuz çalışması adına 'Lite' adında özel bir sürüme kavuştu. Messenger Lite'ın yayınlanmasıyla birlikte ise indirilme rakamı 500 milyonu devirmiş durumda.
Facebook Messenger Lite, mesajlaşma deneyimini genel hatları itibariyle korurken veri tasarrufu sağlaması ve hızlı çalışmasıyla öne çıkıyor. Uygulamanın kurulum dosyası 5 MB büyüklüğe sahip. Kurulduktan sonra da az alan kaplıyor. Facebook’un açıklamasına göre normal versiyona göre daha az mobil veri tüketiyor ve internet hızının düşük olduğu ortamlarda normal uygulamadan daha kararlı çalışıyor.
Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, fotoğraf ve video gönderimi ve grup sohbeti özellikler, yerini korurken oyunlar, hikayeler gibi özellikler bulunmuyor.
Özellikle internet paketlerinin pahalı, Wi-Fi erişiminin az olduğu ülkeler için biçilmiş kaftan olan Messenger Lite, 2 yıllık süre zarfında 500 milyon indirilme rakamını geride bırakmayı başardı. Uygulama, düşük seviye telefonlarda yüksek performansta ve sorunsuz çalışıyor.
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