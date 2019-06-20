Facebook Libra tanıtıldı! İşte yeni para birimi
Facebook, çok sayıda söylenti ve pek çok iddianın ardından, Facebook Libra'yı resmi olarak tanıttı. Peki nedir bu Libra, ne işimize yarayacak?
Facebook'un uzun süredir konuşulan kripto parası Libra, sonunda tanıtıldı. Sosyal dev, yeni kripto para birimini 2020'de blok zinciri tabanlı cüzdan Calibra ile birlikte Messenger ve WhatsApp'a getirecek.
Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. Facebook’tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.
Açıklamada Facebook’un kripto para birimine ilaveten “Calibra” adı verilen bir dijital cüzdanın oluşturacağı, platformun kullanıcılarının kendi aralarında mesajlaşır gibi “Libra” transferi yapabileceği kaydedildi.
Facebook açıklamasında, “Dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor. Dünyada yetişkinliklerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 70’inin krediye erişimi yok. “ değerlendirmelerine yer verildi.
Dijital cüzdan Calibra, şu an bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları tarafından kullanılan yöntemlere benzer doğrulama yöntemleriyle güvenlik sunacak. Sistemler, dolandırıcılığa benzeyen davranışlar için olup bitenleri izleyecek. Calibra'nın telefonunuzu kaybetmeniz veya parolanızı unutmanız durumunda başvurabileceğiniz canlı bir desteği olacak. Facebook, hesabınızın ele geçmesi durumunda size geri ödemede bulunacağını da söylüyor.
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