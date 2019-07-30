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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Facebook Libra daha satışa çıkmadan kara borsaya düştü

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Facebook Libra daha satışa çıkmadan kara borsaya düştü

Facebook'un 2020 yılında satışa sunmayı planladığı sanal para birimi Facebook Libra'nın gün yüzüne çıkmasına henüz aylar var; ancak Libra üzerine açılan sahte internet siteleri hızla artarken, Facebook ise dolandırıcıların hızla artmasını endişe içinde izliyor.

Facebook'un bir sosyal medya platformu olmasına rağmen kripto para biriminde birçok avantajı bulunuyor. Sosyal medya devinin en büyük avantajının kripto paraların başarıya ulaşmada en önemli engelleri olan yaygınlık ve etkinlik gibi özelliklere sahip olması. Kripto paraların toplam hacmi şu anda geldiğimiz noktada yaklaşık 300 milyar dolar. Facebook ise yaklaşık 600 milyar dolar değerinde.

Aynı şekilde kripto para kullanıcılarının sayısı kabaca 100 milyon. Facebook'un kullanıcı sayısı ise 2 milyardan fazla. Bununla beraber bu kulanıcıların yaklaşık 600 milyonunun bankalara erişimi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla burada Facebook'un bir ödeme sistemi getirmesi bunu da üstelik işbirlikleri ile yapıyor olması onu, yaygınlık ve etkinlik açısından mevcut blok zincir projelerinden daha avantajlı hale getiriyor.  Buradaki iş modeli başarıya ulaşabilecek bir iş modeli gibi gözüküyor.

Facebook Libra'nın potansiyelinin ne kadar büyük olduğu ortada. Diğer yandan Libra'nın adını kullanan dolandırıcıların sayısında da patlama yaşanıyor. The Washington Post tarafından yürütülen bir inceleme, hem Facebook hem de Instagram üzerinde bir düzine hesabın, sayfanın ve grubun sosyal ağ devinin yeni kripto para birimi için resmi merkezler olduklarını iddia ettiklerini buldu.

Bu dolandırıcı sayfaların bir kısmı, üçüncü parti internet siteleri aracılığı ile Libra'yı indirimli sattıklarına yönelik reklam bile yapmaktalar. Ancak Facebook'un yeni dijital para biriminin 2020 yılına kadar sunulması beklenmiyor.

Geçmişte kripto para birimleri ile ilgili yaşanan dolandırıcılıklarla deneyimi düşünüldüğünde, sosyal medya ağının Libra'dan faydalanmaya çalışacak dolandırıcılara karşı daha hazırlıklı olması beklenebilirdi. Ancak Washington Post'un incelemesi, Facebook'un bu duruma hazırlıklı olmadığını ortaya çıkarmakta ve firma için daha da kötüsü, bu haber firmanın hükümet ve kamusal kuruluşları tarafından Libra konusunda baskı altında olduğu bir zamana denk geliyor.

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