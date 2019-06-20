Facebook, kripto para basmak için FED ile görüştü
Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell,ÿFacebookun Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları konusunda görüştüğünü açıkladı.
Powell, Facebookun Libra adını verdiği kripto parasını basma fikriyle ilgili Amerikan Merkez Bankası yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi. CNBCnin aktardığı habere göre, basın toplantısında konuşan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek, Merkez Bankasının finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.
Powell, Libra kripto para biriminin Merkez Bankasının para politikalarını idare etmesini engelleyip engellemeyeceği sorusuna ise dijital paraların, para politikalarına etkilerini konuşmak için çok erken olduğunu bu tür para birimlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. Facebook hafta başında yaptığı açıklamada, Visa, Master Card, PayPal, eBay, Lyft ve Uber gibi teknoloji ve ödeme şirketlerine Librayı gelecek yılın ilk yarısında tanıtacaklarını kaydetmişti.
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