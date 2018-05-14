Facebook kendi bitcoin'ini yapıyor!
Dünya devi Facebook, Türkiye'de de çok tartışılan popüler sanal para birimi bitcoin'in bir benzerini üretmeyi planlıyor.
Eğer bu mümkün olursa Facebook üzerinden mal ve hizmet alışverişi yaparken şirketin kendi dijital para birimini kullanabilecekler. Böylece hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı rahatça kayıt altına alınabilecek. Dolayısıyla hırsızlara ve dolandırıcılara karşı tedbirler alınmış olunacak ve daha güvenli alışveriş için de bir adım atılacak. Facebook, daha önce Facebook Messenger yöneticisi David Marcus önderliğinde bir Blockchainaraştırma takımı kurmuştu. Marcus bir dönem Paypal başkanlığı yapmış ve şu an Facebook Messenger’daki görevinin yanı sıra Coinbase yönetim kurulunda da bulunuyor.
Bir şirketin, kendi kripto para birimi çıkartıp bu pazara girmesine yabancı değiliz. Popüler bir örnek olarak; Ripple, XRP ile piyasaya girmişti. dijital para piyasasında iyi ilerlemesine rağmen hakkında birkaç milyarlık davalar açılmış ve başı sıkıntıya girmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle