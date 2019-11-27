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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
27.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak

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Facebook İstasyon Ankara'da da açılacak
Fotoğraf: AFP

Türkiye'de ilki İstanbul'da açılan "Facebook İstasyon", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğiyle Ankara'da açılacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, genç girişimciler ve KOBİ'lerin dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayarak, bu konuda destek sunacak Facebook İstasyon Ankara'nın kuruluşu için ATO Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Başkanı Sezai Hazır tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Baran, Türkiye'nin Facebook kullanıcı oranı açısından 190 ülke arasında 9'uncu sırada yer aldığı bilgisini verdi.
Bilişim, iletişim ve teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Baran, "Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da protokolü bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğünü vurguladı.

Yalnızca İstanbul ile diğer iller arasındaki iletişimi değil aynı zamanda yurt dışı bağlantıları nasıl kurabileceklerini de düşündüklerini belirten Hazır, "7 bölgesel merkez açarak Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini amaçladık. Bugün 6'ıncı imzayı atarken yakın zamanda Ankara merkezinin de açılışını yapmayı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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