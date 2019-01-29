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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
29.01.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Facebook 'intihar ve kendine zarar verme videolarını engellemeye çalışacak'

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Facebook 'intihar ve kendine zarar verme videolarını engellemeye çalışacak'

Facebook'un yeni başkan yardımcısı, İngiltere'nin de eski başbakan yardımcısı Nick Clegg, sosyal medya platformlarının gençler için daha güvenli hale gelmesi için 'ne gerekiyorsa yapılacağını' söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendilerine zarar verenler ile intihara teşebbüs edenlerin videolarının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterip, bu tür içerikler kaldırılmazsa yasak getirilebileceği uyarısında bulunmuştu.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Clegg, bazı uzmanların bu tip görüntülerin 'yardım ve desteğe ihtiyaç duyanlara erişimi' kolaylaştırabileceği için kalmasından yana olduğunu ifade etti.

Clegg, sosyal medyadaki bazı içerikleri ise kendi çocuklarına yasakladığını söyledi.

İngiltere'de iki yıl önce 14 yaşındaki Molly Russell, izlediği bir intihar videosundan sonra yaşamına son vermiş, babası da kızının depresyona girmesi ve ölümünden Instagram'ı suçlamıştı.

Clegg, "Bu işe baştan aşağı bakacağımızı, gerekli görülen değişiklikleri yapacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Facebook'un Başkan Yardımcısı Clegg "Bazı görüntülerin bulanıklaştırılması, bazı etiketlerin (hashtag) engellenmesi ve (intiharla mücadele yardım kuruluşu) Samaritans vakfı ve diğer vakıflarla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Clegg, uzmanların tavsiyesinin tüm görüntüleri kaldırmamak olduğunu hatırlatıp, şöyle devam etti:

"(…) genel kanıya ters olduğunu biliyorum ama uzmanlar, bazı durumlarda, rahatsız edici olan bu görüntülerin kalmasının daha iyi olduğunu ve bunları görenlerin yardım istemesiyle, gerekli desteği almalarının da daha kolay olduğunu söylüyorlar."

Facebook'un genel başkan yardımcılığına geldikten sonra verdiği ilk mülakatta Clegg ayrıca Facebook'un ABD dışında daha fazla vergi ödemesi gerektiğini de söyledi.

Clegg, Facebook'un 4 milyar dolarlık vergi makbuzunun çoğunun ABD'de ödendiğini, ama Facebook kullanıcılarının çoğunun ABD dışından olduğunu ifade etti.

 

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