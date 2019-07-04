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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
04.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ne oldu?

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ne oldu?

Dünya çapında Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları dün akşam saatlerinden itibaren fotoğraf, video, ses kaydı ve dosya göndermekte ve görüntülemekte sorunlar yaşadı.

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook, sorunun farkında olduklarını açıkladı ve "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bu açıklamadan yaklaşık 8 saat sonra Facebook yine Twitter üzerinden bir açıklama daha yaparak sorunun çözüldüğünü belirtti.

Açıklamada "Bugün erken satlerde bazı bireysel kullanıcılar ve şirketler uygulamalarımız ve platformlarımıza fotoğraf, video ve diğer dosyaları yüklerken ve gönderirken sorunlar yaşadı. Bu sorun şu an itibariyle çözüldü ve platformlarımız herkes için %100 çalışır halde. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi.

Ancak sorunun nereden kaynaklandığı belirtilmedi.

Twitter'dada bazı kullanıcılar ise mesaj gönderimi ve bildirimlerle ilgili sorunlar yaşadı ancak bu uzun sürmedi.

Konuyla ilgili bir tweet atan şirket "Sorunu çözmek için çalışıyoruz ve en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada sorunun küresel olduğunu ve Türkiye'deki kullanıcıların da etkilendiğini söyledi.

Facebook ve Instagram Mart ayında çözülmesi en uzun süren teknik sorunlarını yaşamış, sosyal medya platformları 14 saat boyunca düzgün bir şekilde çalışmamıştı.

WhatsApp da Nisan ayında Facebook ve Instagram ile birlikte çeşitli sorunlar yaşamıştı.

Facebook'un 2,3 milyar, Instagram'ın 1 milyar kullanıcısı bulunuyor.

İstatistik sitesi Statista'ya göre Nisan ayı itibarıyla Whatsapp'ın aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,6, Facebook Messenger'ın ise 1,3 milyar.

Twitter ise 2018'in son çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısının 321 milyon olduğunu duyurmuştu.

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