Facebook hesap silme linki | Türkçe
Facebook hesap silme işlemini yapmak istiyorsanız, izlemeniz gereken çok basit bir yol var. Hesabınızı silme işlemini yaptığınızda artık kimse sizi Facebook'ta bulamayacak. Peki Facebook hesap silme işlemi nasıl yapılır?
Facebook hesap silme işlemi sandığınız kadar zor bir işlem değildir. Öncelikle hesabınızı tamamen kapatacağınızı aklınızda bulundurun. Yani Facebook hesap dondurma Facebook hesap silme işlemiyle aynı değildir. Birisi geçici bir kapatma durumudur, diğeri hesabı tamamen silmektedir. Şimdi isterseniz Facebook hesabınızı nasıl sileceğinizi anlatalım.
Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi ve hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyin geri getirilemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu işlemden önce Facebook'taki bilgilerinizin bir kopyasını indirmek isteyebilirsiniz. Hesabınızın kurtarma seçeneği olmadan kalıcı olarak silinmesini istiyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra Facebook'a bildirin.
Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.
Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlangıcından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.
Facebook'ta yaptığınız bazı şeyler hesabınızda tutulmaz. Örneğin, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.
FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ | TÜRKÇE
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