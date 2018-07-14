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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.07.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Facebook hesap silme linki | Türkçe

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Facebook hesap silme linki | Türkçe

Facebook hesap silme işlemini yapmak istiyorsanız, izlemeniz gereken çok basit bir yol var. Hesabınızı silme işlemini yaptığınızda artık kimse sizi Facebook'ta bulamayacak. Peki Facebook hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Facebook hesap silme işlemi sandığınız kadar zor bir işlem değildir. Öncelikle hesabınızı tamamen kapatacağınızı aklınızda bulundurun. Yani Facebook hesap dondurma Facebook hesap silme işlemiyle aynı değildir. Birisi geçici bir kapatma durumudur, diğeri hesabı tamamen silmektedir. Şimdi isterseniz Facebook hesabınızı nasıl sileceğinizi anlatalım. 

Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi ve hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyin geri getirilemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu işlemden önce Facebook'taki bilgilerinizin bir kopyasını indirmek isteyebilirsiniz. Hesabınızın kurtarma seçeneği olmadan kalıcı olarak silinmesini istiyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra Facebook'a bildirin.

Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.

Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlangıcından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Facebook'ta yaptığınız bazı şeyler hesabınızda tutulmaz. Örneğin, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ | TÜRKÇE

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