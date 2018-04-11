Facebook hesap silme linki | Facebook hesabınızı kaldırın
Popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'tan hesabınızı gideceğiniz bir link sonucu silebilirsiniz. Peki, Facebook'tan hesap silme linki ne?
Birçok kullanıcının verilerinin çalındığı Cambridge Analytica skandalıyla gündeme gelen Facebook'tan hesabınızı çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Nasıl mı?
FACEBOOK HESABI NASIL SİLİNİR?
- Öncelikle Facebook hesabınızı tarayıcınız üzerinden açık bırakın.
- Ardından, bir başka sekme ile "http://www.facebook.com/help/delete_account" linkine gidin.
- Karşınıza çıkan uyarıyı okuyup onay verdikten sonra işleme devam edin:
"Facebook'u bir daha kullanmayacağını düşünüyorsan ve hesabının silinmesini istiyorsan, bunu senin için yapabiliriz. Hesabını yeniden etkinleştiremeyeceğini ve ayrıca eklediğin içerik ve bilgilerin hiçbirinin geri getirilemeyeceğini lütfen unutma."
- Sonrasında, karşınıza çıkan bölümden "Hesabımı Sil" deyin.
- Son olarak, o bölümde de sizden Facebook hesap şifreniz ve orada yazan kodu girmeniz istenecek. O boşlukları da doldurduktan sonra "Tamam" deyin ve hesabınızı silinme planına alın.
Bu sayede Facebook hesabınızı silebilirsiniz. Yalnız, bu işlemi yaptıktan sonraki 14 gün boyunca hesabınıza giriş yapmayın. Eğer giriş yaparsanız, işlemi iptal edebilirsiniz.
TÜM BU İŞLEMLERDEN SONRA HESAP KALICI OLARAK SİLİNİR Mİ?
Facebook'u bir daha kullanmayı düşünmüyorsanız, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi ve hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyin geri getirilemeyeceğini lütfen unutmayın. Bu işlemden önce Facebook'taki bilgilerinizin bir kopyasını indirmek isteyebilirsiniz. Hesabınızın kurtarma seçeneği olmadan kalıcı olarak silinmesini istiyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra bize bildirin.
Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlangıcından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.
Facebook'ta yaptığınız bazı şeyler hesabınızda tutulmaz. Örneğin, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle