Facebook'ta hesap nasıl silinir? İşte Facebook hesap silme linki
Popüler sosyal medya platformu Facebook'tan bir nedenden ötürü ayrılmak yani hesabınızı silmek istiyorsunuz. Bunu gideceğiniz bir link sayesinde yapabilirsiniz...
Facebook'un, hesabını silmek isteyen kullanıcıları için silinen hesaplara ne olacağı noktasında yaptığı açıklama şöyle: "Hesabınızı sildiğinizde, insanlar Facebook'ta profilinizi göremeyecektir. Fotoğraflarınız, durum güncellemeleriniz gibi paylaştığınız şeylerin veya yedek sistemlerde saklanan verilerin tamamının silinmesi, silme sürecinin başlangıcından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler tarafımızdan silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez." Facebook hesabınızı silmeye kararlıysanız, bu işlemi gideceğiniz bir link ile gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında ise birtakım basit işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınızı silebilirsiniz:
>> Tarayıcınız üzerinden Facebook hesabınıza giriş yapın ve hesabınızı açık bırakın.
>> Ardından bir başka sekme ile "www.facebook.com/help/delete_account" linkine tıklayın.
>> Karşınıza çıkan "Facebook'u bir daha kullanmayacağını düşünüyorsan ve hesabının silinmesini istiyorsan, bunu senin için yapabiliriz. Hesabını yeniden etkinleştiremeyeceğini ve ayrıca eklediğin içerik ve bilgilerin hiçbirinin geri getirilemeyeceğini lütfen unutma." utarısını okuduktan sonra "Hesabımı Sil" deyin.
>> Son olarak, sizden Facebook şifrenizi girmeniz istenecek. Şifrenizi, ardından karşınıza çıkan kodu girdikten sonra "Tamam" demek yeterli. Yalnız, bu işlemi yaptıktan sonraki 14 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapmayın. Eğer hesabınıza giriş yaparsanız, bu işlem iptal edilir.
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