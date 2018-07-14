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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Facebook hesap silme 2018

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Facebook hesap silme 2018

Facebook hesabını kalıcı olarak silme ve bir daha açılmamasını sağlamak isteyenlerin, hesaplarını kapatmak için dondurma işlemi yerine tamamen silme işlemini uygulamaları gerekiyor. Ancak hesabınızı tamamen silme, yani Facebook hesabını kalıcı olarak silme öncesi bilmeniz gerekenleri de açıklayalım. İşte Facebook hesap silme Türkçe anlatımı.

Facebook hesabınızı kapattığınızda eğer sayfanız veya gruplarınız var ve o sayfa ve grupların da tek yöneticisi sizseniz, hesapla birlikte sayfa veya gruplarda silinecektir. (Sayfanın silinmemesi için ikinci bir yönetici eklenebilir.)

Silinen hesap bir daha hiçbir şekilde yeniden açılamıyor. Bu nedenle Facebook hesap silme öncesinde iki kere düşünün.

Facebook üzerinde yaptığınız bazı şeylerse hesabınızda tutulmaz. Örnek vermek gerekirse, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

Hesabınızı sildiğinizde diğer insanlar sizin profilinizi hiçbir şekilde görmeyecektir. Yine de tüm verilerin silinmesi hayli vakit alabilir. Hesabınıza bağlı durum güncellemeleri, fotoğraflar ve videolar yedek bir sistemde tutulmaktadır. Tüm verilerin ortadan kalkması için 90 güne kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süre sizin 2 haftalık Facebook Hesap Silme işleminizden bağımsız ilerler.

Facebook uygulamaları silme

Facebook hesabınızı silmeden önce, hesabınızdaki uygulamaları da silmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan Facebook Uygulama Ayarlarını açmanız gerekiyor.

Facebook Uygulama Ayarları’nı açmak için buraya tıklayın
Daha sonra uygulama ayarlarında yer alan tüm uygulamaları yanlarında bulunan “x” ile kaldırıyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde hesabımız kapanmıyor. Çünkü Facebook, hesapları silme sonrası 2 hafta boyunca hiçbir hareketlilik bulunmamasını istiyor.

Facebook hesap silme 2018


Facebook hesabını kalıcı olarak silme

Uygulamaları sildikten sonra aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

 

Hesabınızı silmek için buraya tıklayın

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor.

Facebook hesap silme işlemi sonrası 2 hafta boyunca hesabınızı hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanabilir ve yeniden hesap kapatmak ile uğraşabilirsiniz.

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