Facebook hesap dondurma linki | Türkçe
Facebook hesap dondurma işlemini yapmak istiyorsanız, izlemeniz gereken çok basit bir yol var. Hesabınızı dondurma işlemini yaptığınızda artık kimse sizi Facebook'ta bulamayacak. Ancak Facebook'a tekrar hesabınızla giriş yaptığınız anda dondurma işleminin iptal olacağını unutmayın. Peki Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?
Facebook hesap dondurma işlemi sandığınız kadar zor bir işlem değildir. Öncelikle hesabınızı geçici olarak kapatacağınızı aklınızda bulundurun. Yani Facebook hesap dondurma Facebook hesap silme işlemiyle aynı değildir. Birisi geçici bir kapatma durumudur, diğeri hesabı tamamen silmektedir. Şimdi isterseniz Facebook hesabınızı nasıl donduracağınızı anlatalım.
FACEBOOK HESAP DONDURMA LİNKİ | TÜRKÇE
Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.
Hesabınızı dondurmak için:
- Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın.
- Ayarlar'ı seçin.
- Sol sütunda Genel'e tıklayın.
- Hesabını yönet'e ve ardından Hesabını dondur'a tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.
Hesabınız dondurulduğunda:
- Profilinizi sizden başka kimse göremez.
- Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
- Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.
- Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.
Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun.
Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:
- Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.
- Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.
- Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.
Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle