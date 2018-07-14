Facebook hesap dondurma linki | Türkçe

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
14.07.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Facebook hesap dondurma linki | Türkçe

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Facebook hesap dondurma linki | Türkçe

Facebook hesap dondurma işlemini yapmak istiyorsanız, izlemeniz gereken çok basit bir yol var. Hesabınızı dondurma işlemini yaptığınızda artık kimse sizi Facebook'ta bulamayacak. Ancak Facebook'a tekrar hesabınızla giriş yaptığınız anda dondurma işleminin iptal olacağını unutmayın. Peki Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

Facebook hesap dondurma işlemi sandığınız kadar zor bir işlem değildir. Öncelikle hesabınızı geçici olarak kapatacağınızı aklınızda bulundurun. Yani Facebook hesap dondurma Facebook hesap silme işlemiyle aynı değildir. Birisi geçici bir kapatma durumudur, diğeri hesabı tamamen silmektedir. Şimdi isterseniz Facebook hesabınızı nasıl donduracağınızı anlatalım. 

FACEBOOK HESAP DONDURMA LİNKİ | TÜRKÇE

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:

  1. Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın.
  2. Ayarlar'ı seçin.
  3. Sol sütunda Genel'e tıklayın.
  4. Hesabını yönet'e ve ardından Hesabını dondur'a tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

Hesabınız dondurulduğunda:

  • Profilinizi sizden başka kimse göremez.
  • Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
  • Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.
  • Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. 

Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:

  • Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.
  • Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.
  • Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.



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