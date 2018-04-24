Facebook hesabını kapatan kapatana...
Bilim kurgu HBO dizisi Westworld'ün yaratıcıları bile Facebook'u silmeye karar verdi!
HBO'nun başarılı bilim kurgu ve distopya dizisi Westworld'ün yaratıcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan, Facebook hesaplarını silmeye karar verdi. Dizinin ikinci prömiyeri esnasında kırmızı halıda konuşan Joy, Facebook hesabını iptal ettiğini açıkladı. Eşi Nolan ise Facebook'un veri toplama politikasını Castro'nun Küba'da yaptığı basın kontrolü çabalarına benzetti.
Nolan düşünceleri şöyle ifade etti: "Raul Castro, resmi olmayan sosyal ağlardan veri toplamak için 20 yılını harcadı, çünkü esmi olmayan sosyal ağlar, otoriter rejimlere karşı en büyük silahtır. Bizim bu veriyi gönüllü olarak bir 'üniversite terk'e vermemiz ve onun da bu bilgiyi Ruslara vermesi sadece 5 yıl aldı."
Cambridge Analytica'nın Facebook'tan elde ettiği veriler ile Amerikalı seçmenlerini manipüle etmesi ardından #DeleteFacebook hashtag'i çok popüler hale geldi. Takip eden haftalar içerisinde Facebook'un başka konularda da şüpheli kararlar aldığı ve gizli politikalar yürüttüğü ortaya çıktı.
chip.com.tr'nin haberine göre Nolan ayrıca Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerinin çalışma şekillerini, kullanıcıların beyin fotokopilerini çekmeye benzetti.
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