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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.12.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Facebook hesabı nasıl kapatılır? İşte Facebook silme ve dondurma yöntemleri

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Facebook hesabı nasıl kapatılır? İşte Facebook silme ve dondurma yöntemleri

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarında hesap silme ya da geçici olarak Facebook hesap dondurma alternatifini sunuyor. Her gün çok sayıda Facebook kullanıcısı, yeni hesap oluşturma talebi kadar hesap kapatma isteğinde de bulunuyor. Facebook hesabını tamamen kapatmak isteyenler, bir kaç adımda hesaplarını silebiliyorlar. Peki, Facebook hesabı nasıl kapatılır? İşte, Facebook silme ve dondurma yöntemleri haberimizde.

Milyonlarca insanın hemen her gün paylaşımda bulunduğu Facebook'ta hesaplarını silmek isteyenler, "Facebook hesabı nasıl silinir?" sorusuna yanıt arıyor. Facebook hesabını tamamen kapatmak isteyenler, Facebook kapatma işlemine yönelik bilgilere haberimizden erişebilirler. İşte, adım adım Facebook silme aşamaları...

FACEBOOK NASIL KAPATILIR?

-Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

-Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

-Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

-Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

-Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabınız kalıcı olarak silindiğinde:Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Hesabınızı yeniden etkinleştiremez veya eklediğiniz hiçbir şeyi (ör. fotoğraflar, videolar veya durum güncellemeleri) geri getiremezsiniz.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından görünmeye devam edebilir.

Silme işlemi, talebinizi gönderdikten 14 gün sonra başlar. Bu süre boyunca hesabınız dondurulmuş olur ve hesabınızın silinmesini iptal edebilirsiniz.

FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?

Hesabınızı dondurmak için:

1-Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan hesap ayarları'na tıklayın.
2-Ayarlar'ı seçin.
3-Sol sütunda Genel'e tıklayın.
4-Hesabını yönet'i seçin ve ekranda aşağı inip Hesabını dondur'a tıklayın.

Hesabınız dondurulduğunda:

Profilinizi sizden başka kimse göremez.
Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
Arkadaşlarınız arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir
Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.
Facebook hesabınızı dondursanız bile Messenger hesabınızın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. Messenger'ı nasıl dondurabileceğinizi öğrenin.
Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:
Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.
Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.
Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.
Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

FACEBOOK HESAP SİLME NASIL İPTAL EDİLİR?

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.
Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

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