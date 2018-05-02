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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Facebook geçmişi silme | Tek tuşla artık mümkün!

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Facebook geçmişi silme | Tek tuşla artık mümkün!

Facebook'un F8 Konferansı dahilinde dünyaya duyurduğu yeni özellik, kullanıcıların hoşuna fazlasıyla gidecek; zira kullanıcıların en büyük dertlerinden biri olan ve geçmiş verileri silmek istediklerinde tek tek uğraşmaları gereken bu yorucu durum tarihe karışıyor.

Facebook arama geçmişini tek tuşla kullanıcının silebileceği yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook’un gizlilik kontrolü için sunduğu seçeneklerin yanına ekleyeceği Clear History ile Facebook işlem geçmişini kolayca temizleyebileceksiniz. İnternet tarayıcılarında çerezleri ve geçmişi temizlemenin oldukça kolay olduğunu belirten Zuckerberg, böylece aynı sistemi Facebook‘a uyarladıklarını ifade ediyor. 

Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı olan bu özellik kullanıma sunulduğunda, etkileşimde bulunduğunuz uygulamalar ve web siteleriyle ilgili bilgileri görebilecek ve bu bilgileri hesabınızdan silebileceksiniz.

Skandal sonrasında kendini affettirmek isteyen Facebook, hem kullanıcılara hem de geliştiricilere yönelik çok sayıda yeni özellik duyurdu. Bu sayede kişisel veriler konusundaki şüphelerin minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Ancak Facebook, etkinlikleriniz ve beğenileriniz hakkında bilgi sahibi olmasının, son kullanıcı deneyimi en iyi hale getirmek için kritik olduğu konusunda ısrarcı. Zuckerberg bu durumu şu şekilde ifade ediyor;

” Tarayıcınızda çerezleri temizlediğinizde, deneyiminiz oldukça kötü hale gelebilir. Her sitede tekrar oturum açmanız ve bazı şeyleri yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Aynı durum Facebook için de geçerli olacaktır.  ”

Kısacası Zuckerberg, Facebook’un geçmişi temizlemenize izin vereceğini ancak, temizlik sonrasında kullanım deneyiminin kötüleşeceğini belirtiyor. Ne yazık ki, Clear History özelliğinin kullanıma sunulması yaklaşık 1 – 2 ay sürecek.

Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda ifade verdiSon haftalarda sıkça konuşulan ve sosyal medya skandalının kahramanı İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica ile birlikte, skandalda payı bulunan Facebook’un CEO’su Mark Zuckerbeg, gelişmelerle ilişkin ABD Senatosu’nda ifade verdi. Soruşturma öncesi Zuckerberg suçlamaları kabul etti ve “Üzgünüm, benim sorumluluğumdu” dedi. Senatoda soruları yanıtlayan Zuckerberg; servetini bir günde 2.8 milyar dolar artırırken, Facebook hisseleri ise son iki yılın zirvesine tırmandı.
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