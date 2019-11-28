Facebook gece moduna geçtiğinde nasıl görünecek?
Dünyanın önde gelen sosyal medya araçlarından Facebook, kullanıcılarına ilerleyen zamanlarda gece modu özelliğini sunacak. Peki Facebook gece moduna geçtiğinde nasıl görünecek?
Facebook gece moduna geçiş yapmak üzere. Henüz şirket bir takvim paylaşmış değil; ancak gece moduna geçtiğinde Facebook'un nasıl görüneceğini artık biliyoruz. Google Pixel telefon üzerinde görüntülenen gece modundaki Facebook, daha farklı bir çehreye bürünmüş durumda. Gece modu aktif olduğunda kullanıcılar hem göze daha uygun bir Facebook ile karşılaşacak, hem de batarya ömrü konusunda kayda değer bir artış yaşanacak.
Sızan ekran görüntüsü, merakla beklenen koyu modun neye benzeyeceğini net biçimde gösteriyor. Android'deki Facebook uygulamasına bazı kullanıcılar için kısa süreyle gelen koyu mod desteğinin ise bir hata mı, yoksa test amaçlı mı olduğu bilinmiyor.
Ekran görüntüsü, firmanın koyu modu bitirmeye yaklaştığını ve yakında herkese açabileceğini gösteriyor.
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