Facebook Gaming Beta açıldı, Twitch'e meydan okuyor!
Facebook Gaming uygulaması, başlangıçta Filipinler’de kullanılmak üzere beta sürümüyle yayınlandı. Facebook Twitch ile bu uygulama sayesinde hummalı bir rekabet içerisine girecek. Facebook Gaming Beta çıktı!
Facebook’un yeni oyun platformu bir mobil uygulama olarak bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Uygulama, takip ettiğiniz insanların yayınlarına hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.
Bu uygulamanın neden var olduğunu tahmin etmek zor değil: Twitch, Mixer ve YouTube gibi rakip yayın platformlarının koltuğun ele geçirmek. YouTube, özel oyun uygulamasından uzaklaşırken Facebook ise işin içine dalmaya oldukça hevesli. YouTube’ın nihayetinde başarısız olduğu noktada Facebook’un ne denli ilerleyebileceğini zamanla göreceğiz.
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