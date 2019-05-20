Facebook eleman bulmakta zorlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook eleman bulmakta zorlanıyor
GeriTeknoloji Facebook eleman bulmakta zorlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
20.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Facebook eleman bulmakta zorlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook eleman bulmakta zorlanıyor

Sosyal medya devi Facebook yaşadığı güvenlik skandalları sonrasında eleman bulmakta zorlanıyor.

Facebook'un yaşadığı güvenlik skandalları sonrası, şirketin güvenirliliğinin azalmasıyla, yetenekli eleman bulmakta artık zorlandığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un özellikle Cambridge Analytica şirketiyle yaşadıkları 'veri skandalı' sonrasında iyi üniversitelerden mezun, yetenekli kişilerin şirkete başvuru ve şirketin iş tekliflerini kabul etme oranlarında düşüş yaşandığı açıklandı.

60
Apple, Facebook ve Googleda iş görüşmesinde bu soruları soruyorlar
Apple, Facebook ve Google'da iş görüşmesinde bu soruları soruyorlar!

CNBC'nin haberine göre, şirketin yazılım mühendislerine yaptığı iş tekliflerinde 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma görüldü. Ayrıca üniversiteden yeni mezunlara iş teklifleri oranı da 2017-2018 yılları arasında yüzde 85 iken bu oran 2018 yılının aralık ayında yüzde 35 ile 55'e düştü.

'CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI' İŞ BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞE SEBEP OLDU

Birkaç eski personel alım uzmanı haber kanalıyla yaptığı görüşmelerinde, Facebook ile iş görüşmesi gerçekleştiren adayların şirketin gizlilik politikaları konusunda eskiye göre çok daha fazla soru yönelttiklerini aktardı. Geçtiğimiz aylarda Facebook'tan ayrılan çok sayıda personel alım uzmanının, CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin 2018 yılındaki Cambridge Analytica skandalından sonra iş tekliflerinde önemli derecede düşüş yaşandığını söyledi.

Cambridge Analytica şirketi 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz olarak erişmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'un 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında reklam çalışmaları için kullanılmıştı.

Bu gibi skandalların, adayların ilgilerini olumsuz etkilediği ve işe alım uzmanları arasındaki motivasyonu da yaraladığı ifade ediliyor. Habere göre, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan öğrenciler Facebook'tan gelen iş tekliflerine çeşitli nedenlerle olumsuz yanıt veriyor. Facebook sözcüsü Anthony Harrison ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, bu sayıların tamamıyla yanlış olduğunu şirketin her zaman çalışanlar için en çok tercih yerlerden biri olduğunu söyledi.

İstanbul hiç böyle fotoğraflanmadıSamsung'un ultra geniş açılı kameraya sahip yeni akıllı telefonlarından Galaxy A50 ile İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda gündoğumuyla yeni günü karşıladık ve Otağtepe'de günbatımına değin şehrin en güzel bölgelerine giderek muhteşem kareleri yakalamaya çalıştık. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?