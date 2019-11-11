Facebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek
GeriTeknoloji Facebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
11.11.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Facebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek

Facebook, Habitat Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ ile dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni nesil gazeteciler yetiştirmeye hazırlanıyor.

Günümüz dünyasında dijital dönüşüme ayak uydurmak, yeni medya araçlarını yakından tanımak ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanmak, deyim yerindeyse ‘çağa ayak uydurmak’ anlamına geliyor. Hemen hemen her meslek dalında da hem akademik hem pratik olarak bu dönüşümün etkilerini görmek mümkün. Özellikle de medya ve iletişim alanında meslek hayatını sürdüren ya da bu alanda kariyer hedefleyerek iletişim fakültelerinde eğitim hayatına başlayan öğrenciler için bu dönüşüme ayak uydurmak ayrı bir önem taşıyor.

Çünkü geleneksel iletişim dinamikleri, yaklaşımları ve etik ilkeleri, yeni medyanın kendi kurallarını ortaya koyan dünyasında artık karşılık bulmayabiliyor. İşte tam da bu sebeple, ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ sektöre büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Gazetecilik öğrencilerini ve gazeteciliği meslek edinmiş kişileri dijital gazetecilik, sosyal medya platformları ve hikayeleştirme konularında bilgilendirmeyi hedefleyen ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ kapsamında verilecek ilk eğitimler 25 Kasım’da başlayacak, 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Paylaşılan bilgilere göre müfredatta; “Haber Yayıncıları ve Facebook, Kitlenize Ulaşmak için Facebook, Haberler için Instagram ve Gazeteciler için Güvenli Facebook” gibi konu başlıkları yer alacak.

Eğitimler ilk olarak İstanbul’da bulunan Facebook İstasyon’da ücretsiz olarak verilecek ve yarım gün sürecek. İlerleyen günlerde ise Türkiye’nin farklı noktalarında da eğitim merkezlerinin açılacağı gelen bilgiler arasında. Proje kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar gazeteci ve gazeteci adayları olmak üzere toplam 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular 18 Kasım tarihine kadar devam ediyor. Eğer siz de mesleki olarak kendinize bu alanda bir şeyler katmak istiyorsanız bir an önce kayıt yaptırabilirsiniz.

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle