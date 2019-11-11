Facebook, Dijital Gazetecilik Projesi ile yeni nesil gazetecilere rehberlik edecek
Facebook, Habitat Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ ile dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni nesil gazeteciler yetiştirmeye hazırlanıyor.
Günümüz dünyasında dijital dönüşüme ayak uydurmak, yeni medya araçlarını yakından tanımak ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanmak, deyim yerindeyse ‘çağa ayak uydurmak’ anlamına geliyor. Hemen hemen her meslek dalında da hem akademik hem pratik olarak bu dönüşümün etkilerini görmek mümkün. Özellikle de medya ve iletişim alanında meslek hayatını sürdüren ya da bu alanda kariyer hedefleyerek iletişim fakültelerinde eğitim hayatına başlayan öğrenciler için bu dönüşüme ayak uydurmak ayrı bir önem taşıyor.
Çünkü geleneksel iletişim dinamikleri, yaklaşımları ve etik ilkeleri, yeni medyanın kendi kurallarını ortaya koyan dünyasında artık karşılık bulmayabiliyor. İşte tam da bu sebeple, ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ sektöre büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.
Gazetecilik öğrencilerini ve gazeteciliği meslek edinmiş kişileri dijital gazetecilik, sosyal medya platformları ve hikayeleştirme konularında bilgilendirmeyi hedefleyen ‘Dijital Gazetecilik Projesi’ kapsamında verilecek ilk eğitimler 25 Kasım’da başlayacak, 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Paylaşılan bilgilere göre müfredatta; “Haber Yayıncıları ve Facebook, Kitlenize Ulaşmak için Facebook, Haberler için Instagram ve Gazeteciler için Güvenli Facebook” gibi konu başlıkları yer alacak.
Eğitimler ilk olarak İstanbul’da bulunan Facebook İstasyon’da ücretsiz olarak verilecek ve yarım gün sürecek. İlerleyen günlerde ise Türkiye’nin farklı noktalarında da eğitim merkezlerinin açılacağı gelen bilgiler arasında. Proje kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar gazeteci ve gazeteci adayları olmak üzere toplam 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular 18 Kasım tarihine kadar devam ediyor. Eğer siz de mesleki olarak kendinize bu alanda bir şeyler katmak istiyorsanız bir an önce kayıt yaptırabilirsiniz.
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