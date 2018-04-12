Facebook bu kez akıllı hoparlör mü üretiyor?
Facebook'un akıllı hoparlörleri henüz gerçeğe dönüşmedi anca yeni ortaya çıkan bir patent, umut verdi.
Veri skandalları, özürler, güncellemeler ve kongre görüşmeleri arasında Facebook ve Mark Zuckerberg'in son zamanlarda oldukça meşgul oldukları söylenebilir. Bu yüzden de sosyal medya devinin son zamanlarda söylentileri artan akıllı hoparlörlerin yayımını ertelemesinin çok şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.
Ancak istenilenden önce ortaya çıkan bilgilerin güzel bir örneği ile firmanın yaptığı bir patent başvurusu, akıllı hoparlörlerin yaklaşık olarak nasıl görüleceği hakkında bir fikir sunuyor. Aralık 2016'da doldurulan patent, akıllı hoparlörün iç özellikleri veya yeteneklerinden ziyade görünüşü hakkında daha fazla bilgi veriyor.
Her açıdan gösterilen cihazın üst kısmı, temel olarak hoparlör kısmından oluşuyor ve ilgi çekici bir şeye sahip değil. Facebook'un akıllı hoparlörünün sahip olacağı bir ekran ile ev asistanı yarışına katılacağına dair söylentiler olsa da, bu çizimde herhangi bir ekran gözükmüyor.
Patentte yer alan çizimlerden biri, altında tuşlar bulunan bir ekrana benzese de, bu çizimin cihazın alt kısmı olduğunun belirtilmiş olması, bu ihtimalin pek olası olmadığını gösteriyor. Tabi ki cihazın yan olarak koyulması planlanmış ve bir yüzünde hoparlörü, diğer yüzünde de ekranı barındırıyor olması da mümkün.
Ancak bu patentin 2016 yılında doldurulduğu düşünülürse, cihazın son görüntüsünün bundan farklı olma ve Facebook'un tasarımda değişiklikler yapmış olma ihtimali de bulunuyor.
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