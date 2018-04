Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu

Facebook'un son günlerde sıkça konuşulan veri skandalıyla birlikte kullanıcılar fazlasıyla endişeli. Peki Facebook hesabınız gerçekten de bu skandaldan etkilendi mi? Cambridge Analytica verilerinize ulaşmayı başarabildi mi? İşte öğrenmenin en basit yolu...

Facebook üyeleri yeni bir özelliği kullanarak, bilgilerinin Cambridge Analytica’nın eline geçip geçmediğini öğrenebiliyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaptıktan sonra yeni özellikle ilgili iki farklı senaryoyla karşılaşıyor.

“Hesabınızı Koruma” başlığıyla gelen bildirimde, eğer arkadaşlarınızdan biri Cambridge Analytica’nın data topladığı “This is Your Digital Life” soru yarışmasına bağlanmışsa, size uygulamanın engellendiği bilgisi veriliyor.

Ayrıca bazı Facebook bilgilerinizin çalınmış olabileceği, linke tıklayarak ayrıntıları görebileceğiniz uyarısı yapılıyor.

Eğer arkadaşlarınızdan söz konusu soru yarışması uygulamasına bağlanmamışsa yine “Hesabınızı Koruma” başlıklı bildirimle karşılaşıyorsunuz ancak Facebook yine de sizden hesabınıza bağlı uygulama ve web sitelerini gözden geçirmenizi istiyor. Cambridge Analytica ile yaşananlar, Facebook’un 14 yıllık tarihinde başını en çok ağrıtan skandal olmuştu.

Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybederken, Elon Musk, Tim Cook, Steve Wozniak gibi teknoloji dünyasının kilit isimleri de sosyal medya devini yerden yere vurmuştu.



Facebook, Cambridge Analytica skandalında yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol etmenizi kolaylaştıran bir araç yayınladı. Bu linkten kullanıcılar durumunu kontrol edebilecek. Hesabı etkilenmeyen kullanıcılara “Mevcut kayıtlarımıza göre, sen veya arkadaşların "This Is Your Digital Life" uygulamasına giriş yapmadınız. Bu nedenle, Facebook bilgilerin "This Is Your Digital Life" tarafından Cambridge Analytica ile paylaşılmış gibi görünmüyor” mesajı verilecek.