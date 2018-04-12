Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu
GeriTeknoloji Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
12.04.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu

Facebook'un son günlerde sıkça konuşulan veri skandalıyla birlikte kullanıcılar fazlasıyla endişeli. Peki Facebook hesabınız gerçekten de bu skandaldan etkilendi mi? Cambridge Analytica verilerinize ulaşmayı başarabildi mi? İşte öğrenmenin en basit yolu...

Facebook'un son günlerde sıkça konuşulan veri skandalıyla birlikte kullanıcılar fazlasıyla endişeli. Peki Facebook hesabınız gerçekten de bu skandaldan etkilendi mi? Cambridge Analytica verilerinize ulaşmayı başarabildi mi? İşte öğrenmenin en basit yolu...

Facebook üyeleri yeni bir özelliği kullanarak, bilgilerinin Cambridge Analytica’nın eline geçip geçmediğini öğrenebiliyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaptıktan sonra yeni özellikle ilgili iki farklı senaryoyla karşılaşıyor.

“Hesabınızı Koruma” başlığıyla gelen bildirimde, eğer arkadaşlarınızdan biri Cambridge Analytica’nın data topladığı “This is Your Digital Life” soru yarışmasına bağlanmışsa, size uygulamanın engellendiği bilgisi veriliyor.

Ayrıca bazı Facebook bilgilerinizin çalınmış olabileceği, linke tıklayarak ayrıntıları görebileceğiniz uyarısı yapılıyor.

Eğer arkadaşlarınızdan söz konusu soru yarışması uygulamasına bağlanmamışsa yine “Hesabınızı Koruma” başlıklı bildirimle karşılaşıyorsunuz ancak Facebook yine de sizden hesabınıza bağlı uygulama ve web sitelerini gözden geçirmenizi istiyor. Cambridge Analytica ile yaşananlar, Facebook’un 14 yıllık tarihinde başını en çok ağrıtan skandal olmuştu.

Facebook 10 günde 70 milyar dolar kaybederken, Elon Musk, Tim Cook, Steve Wozniak gibi teknoloji dünyasının kilit isimleri de sosyal medya devini yerden yere vurmuştu.

Facebook, Cambridge Analytica skandalında yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol etmenizi kolaylaştıran bir araç yayınladı. Bu linkten kullanıcılar durumunu kontrol edebilecek. Hesabı etkilenmeyen kullanıcılara “Mevcut kayıtlarımıza göre, sen veya arkadaşların "This Is Your Digital Life" uygulamasına giriş yapmadınız. Bu nedenle, Facebook bilgilerin "This Is Your Digital Life" tarafından Cambridge Analytica ile paylaşılmış gibi görünmüyor” mesajı verilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Facebook bilgilerim paylaşıldı mı? İşte öğrenmenin yolu

iPhone X nasıl kapatılır?

Güneş enerjisi panelinde yerli oranı yüzde 95'i bulacak

Facebook, Zuckerberg'e yollanan mesajları siliyor!