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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Özge Düzgün / DHA
19.07.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

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Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

Sosyal medya devi Facebook'un, özellikle şiddete yol açacak türden yanlış bilgilerle mücadele konusunda yeni adımlar atıyor.

Şirket tarafından yapılan  açıklamaya göre, Facebook yayın ve içerik politikasında, fiziksel şiddete neden olabilecek bazı yanlış bilgilendirme paylaşımlarını silme yönünde değişikliğe gidecek.

Şirket, önümüzdeki aylarda bu konuda sıkı önlemler alacaklarını açıkladı.

New York Times'ın haberine göre, politikadaki bu değişikliğin nedeni Hindistan, Sri Lanka ve Myanmar'daki şiddet olaylarının artması.

Son aylarda etnik azınlıklara yönelik şiddet söylemlerinin Facebook üzerinden yayıldığı ve bu azınlıklara yönelik şiddet olaylarının artması sonucu Facebook'un ürün yöneticisi olan Tessa Lyons açıklama yaptı:

"Belli ülkelerde gerginliklere neden olabilecek ve fiziksel zarara yol açabilecek belirli türde bir bilgi kirliliği olduğunu belirledik. Yalnızca bu tür içeriği azaltmak değil; kaldırmak için de, daha geniş bir sorumluluğumuz var."

Lyons, bu politika değişikliklerinin Instagram için geçerli olacağını, ancak WhatsApp için herhangi bir değişiklik yapılmayacağını da belirtti.

Sosyal medya devi Facebook, şirketin yerel sivil toplum grupları ile yatılan yanlış bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olacak ortak çalışacaklarını belirtti. Facebook zaten bu tür önlemleri Sri Lanka'da almaya başlamıştı ve yakında diğer ülkelerde de benzer nefret söylemi önlemleri alınması bekleniyor.

Bilgi kirliliği ve nefret söylemine karşı kurallar, metinleri içerdiği gibi buna ek olarak manipüle edilmiş görüntüler için de geçerli olacak.

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