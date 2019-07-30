Facebook arkadaş isteklerine sıralama sistemi geliyor
Facebook'ta kullanıcılara gelen arkadaşlık talepleri artık bir düzen içerisinde olacak. Bugün için kullanıcılara gelen talepler tarih sıralamasına göre diziliyor. İki hafta önce kullanıcıyı ekleyen kişi en geride kalırken, bir gün öncesinden ekleme talebi yollayan son sırada yer alıyor.
Facebook ise bu listede ufak bir değişiklik yapmayı planlıyor. Facebook arkadaş istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak. Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye doğru rahatça sıralayabilecek. Söz konusu iyileştirme özellikle çok fazla arkada isteği bulunan kişilerin işini kolaylaştıracak.
Ayrıca, arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.
Bu güncelleme, minik bir tasarım değişikliğinden öte bir şey olmasa da, kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlayacağından önemli bir yenilik olarak görülüyor.
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