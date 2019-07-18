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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.07.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

FaceApp güvenilir mi? Telefonuna yükleyenler dikkat

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FaceApp güvenilir mi? Telefonuna yükleyenler dikkat

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanların fotoğraflarını değiştirerek farklı görünümler kazanmasını sağlayan FaceApp uygulamasının güvenilirliği sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor.

Türkiye'de de özellikle yaşlandırma etkisiyle sosyal medyada fotoğrafların sıkça paylaşılmasına neden olan FaceApp'i Cem Yılmaz'dan Engin Öztürk'e, Defne Samyeli'den Yonca Evcimik'e çok sayıda ünlü de kullandı.

Rus bir şirketin geliştirdiği bir uygulama olan FaceApp iki yıl önce de gündem olmuştu.

Ancak o zaman daha çok kişilerin fotoğrafları üzerinden etnik kimliklerinin değişmesini sağlıyordu; bu özelliği de büyük tartışma yaratmıştı.

Uygulamayı kullananlar fotoğrafları üzerinden yüzlerine sakal ekleme, makyaj yapma ya da cinsiyet değiştirme gibi birtakım efektler yaratabiliyor.

Şirket bunu yaparken de yapay zekayı kullanıyor.

Son dönemde yaşlandırma efektiyle sosyal medyayı işgal eden uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından güçlü bir şekilde dile getirildi.

Bütün fotoğraf galerisine erişimi yok

Özellikle kimi kullanıcılar, uygulamanın bütün fotoğraf galerilerine erişim sağladığını öne sürdü.

Ancak TechCrunch internet sitesi, yaptıkları testlerde uygulamanın böyle bir erişiminin olmadığını ortaya çıkardı.

Uygulama sadece tek bir fotoğrafa erişim sağlıyor; fotoğrafı kendi bulut sistemine yükleyerek gerekli değişiklikleri uyguluyor.

Şirket, bu fotoğrafları farklı amaçlarla sisteminde sakladığı iddialarına ise her bir fotoğrafın bulut sisteminden 48 saat içinde silindiğini belirterek cevap verdi.

Siber güvenlik araştırmacısı olan Jane Manchun Wong ise attığı tweetinde bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu, uygulamanın yüz editleme kodlarını bulutta tutarak rakiplerinin ele geçirmesinin önüne geçtiğini ve böylece piyasa rekabetinde öne geçtiğini aktardı.

Merkezi Rusya'nın St Petersburg şehrinde olan şirketin sunucuları ise ABD'de yer alıyor.

Kimi kullanıcılar ise uygulamanın yüz tanıma algoritması geliştirmek için fotoğrafları sistemine yüklediğini aktardı.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov ise BBC'ye yaptığı açıklamada, fotoğrafların bu amaçla kullanılmadığını söyleyerek fotoğrafları sadece düzenlemek için kullandıklarını aktardı.

Reklam amaçlı kullanılır mı?

Dile getirilen eleştirilerden bir başkası ise uygulamanın sözleşmesinde fotoğrafların reklam amaçlı kullanılabileceğine dair bir ibarenin yer alması.

Ancak Twitter gibi birçok uygulamada da benzeri bir ifade yer alıyor.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov yine BBC'ye yaptığı açıklamada uygulamasının gizlilik sözleşmesinin çok genel geçer olduğunu, reklam amaçlı fotoğraf paylaşmak gibi bir amaçlarının olmadığını, daha farklı özelliklere ulaşmak isteyen kullanıcılardan aldıkları ücretin asıl gelir modellerini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada ise verilerinin silinmesi için kullanıcılardan çok sayıda talep aldıklarını, destek ekiplerinin bu mesajlarla yüklü olduğunu ve hepsine yetişmeye çalıştıkları aktarıldı.

FaceApp ile ilgili dönen tartışmalar, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği ve gizlilik ile ilgili konuların farklı uygulamalarla çok sık gündeme geleceğini tekrar hatırlatmış oldu.

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