F8 Geliştirici Konferansı için başvuru dönemi başladı

Facebook, yıllık planlamalarını ve önümüzdeki yıllarda hangi teknoloji üzerine çalışacaklarını halka daha iyi anlatmak için her yıl düzenledikleri F8 Geliştirici Konferansı için başvuru kayıtlarının başladığını duyurdu. 1-2 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya, San Jose'de düzenlenecek olan konferansa, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Mark Zuckerberg ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda CEO Zuckerberg, artırılmış gerçeklik teknolojisini, şirketin önümüzdeki yıl planlarını ve geçtiğimiz yılın Facebook için nasıl geçtiğini anlatmıştı. Bu konferansa katılmak isteyen kişilerin de, 595 dolar fiyat etiketine sahip olan giriş biletini alması gerekiyor. İnternet üzerinden bilet almak isteyenler ise şu siteden bilet alabilir: www.f8.com/register.html