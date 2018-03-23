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    F1 2015 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:

    Oyuncularına sürekli fırsatlar sunan Humble Bundle, Steam'de 59 TL fiyat etiketine sahip olan oyunu, %75 indirimle 14.75 TL'den satışa sundu. Ayrıca, oyun kısa süreliğine de ücretsiz alınabiliyor.

    Codemasters denilince akıllara gelen Formula 1 oyunun 2015 versiyonu F1 2015, çoklu platform desteğiyle, Windows, Linux, PS 4 ve Xbox One kullanıcılarına hitap ediyor. Kullanıcılarına sürekli sürprizler yapan şirket, şimdi de bu oyunu 48 saatliğine ücretsiz olarak sunuyor. Oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olmak için:

    F1 2015 kısa süreliğine ücretsiz oldu

    - Öncelikle Humble Bundle sitesinden F1 2015 oyununun sayfasına ulaşın. 

    - Ardından, karşınıza çıkacak olan "Add To Cart" bölümüne tıklayarak, ürünü sepetinize ekleyin. Sonrasında kendi Humble Bundle hesabınıza giriş yapın veya hesap açın. 

    - Sonrasında sağ üst köşede bulunan sepet bölümüne gidin, ve oradan da " Get it for free!" balonuna tıklayın. 

    - Son olarak size, oyunla alakalı bir mail gelecek. O mail'in içinde yer alan "Download Now" butonuna tıklayın. Açılan sayfada karşınıza çıkan Redeem'e tıklayarak, oyun anahtarını alın. Ve oyun anahtarını, Steam hesabınıza ekleyin. 

    Bu işlemler sonucu F1 2015'e ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. 

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