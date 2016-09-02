F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener hayatını kaybetti
F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı Dr. İhsan Sıtkı Yener (91), vefat etti. Dr. İhsan Sıtkı Yener'in cenazesi, pazar günü İstanbul'da toprağa verilecek.
INTERSTENO Türk Grubu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, F klavye duayeni Yener'in 91 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştuğu belirtildi.
Yener'in cenazesinin, pazar günü ikindi vakti Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İhsan Yener hocamız, kendisini F klavyeye adamış, binlerce öğrenci, yüzlerce öğretmen ve onlarca dünya şampiyonu yetiştirmiştir. 1955 yılında Türk dili ve alfabesine en uygun olan F klavyeyi icat ederek, klavyenin on parmakla, bakmadan bilimsel olarak kullanılması metodunu geliştirmiş ve Türkiye'ye armağan etmiştir. Hocamız, yazım teknolojileri alanında dünyadaki en büyük meslek kuruluşu olan ve Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren INTERSTENO'ya 5 Mayıs 1957 tarihinde Türkiye'nin katılmasını sağlamış ve yıllarca bu kuruluşun Türkiye Temsilciliğini / Merkez Komitesi Üyeliğini yürütmüştür. İhsan Yener, daha sonra bu kuruluşun Onursal Başkanlığına atanmıştır.91 yıllık ömrünü F klavyeye ve on parmakla bakmadan bilimsel yazma metoduna adamış değerli İhsan Yener hocamızın vefatı, yetiştirdiği bizleri derinden sarsmış olup tüm camiamıza, kederli ailesine ve Türk Milletine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
80'İ AŞKIN MADALYA KAZANDIRDI
INTERSTENO Türkiye Temsilcisi Seçkin Köse, yardımcılığını yaptığı Dr. Yener'in, uluslararası bilgisayar klavye yarışmalarında Türkiye'ye 80'in üzerinde madalya kazandırdığını belirterek, şunları söyledi: "İhsan hocamızın hayatı, tüm çalışması F klavye olmuştur. İki yılda bir yurt dışında yapılan bilgisayar klavye yarışmalarında ve internet üzerinden her yıl düzenlenen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonasında Türkiye'nin elde ettiği 80'i aşkın altın madalyaya vesile olmuştur. F klavyeyi icat edip geliştirerek millileştirmiş ve bu alanda dünya çapında büyük başarılar elde etmemizi sağlamıştır. Yerini doldurmamız mümkün olmayacak ama F klavyenin gelişmesine katkı sunmaya biz devam edeceğiz."
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