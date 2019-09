Eylül ayının son haftası satışa çıkacak oyunlar

İster PC kullanıcısı olun, isterse de Nintendo, PlayStation veya Xbox One sahibi olun; pek çok oyun farklı platformlar için günümüzde satışa sunuluyor. Kullanıcıların kimi konsollardan şaşmazken, bazıları ise PC dışında bir oyun platformunu kullanmamayı yeğliyor. Oldukça sessiz bir dönem geçiren oyun dünyası, Eylül ayı itibarıyla da hareketlenmeye başladı. Gelecek hafta satışa sunulacak oyunların içinde bazıları var ki uzun zamandır sabırsızlıkla bekleniyordu.



İşte gelecek hafta vitrinlerdeki yerini alması beklenen o oyunlar:



— The Surge 2 | 24 Eylül 2019 | PC, PlayStation 4 ve Xbox One

— Contra: Rogue Corps | 24 Eylül 2019 | PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch

— Mario Kart Tour | 25 Eylül 2019 | iOS ve Android

— Code Vein | 27 Eylül 2019 | PC, PlayStation 4 ve Xbox One

— Dragon Quest 11 S: Echoes of An Elusive Age – Definitive Edition | 27 Eylül 2019 | Nintendo Switch

— Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 27 Eylül 2019 | Nintendo Switch

— FIFA 20 | 27 Eylül 2019 | PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch



Satışa çıkacak oyunların hangi platforma geldiğini göz önünde bulundurmayı unutmayın.