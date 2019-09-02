Eylül ayında satışa sunulacak Nintendo Switch oyunları belli oldu
Eylül ayının gelmesiyle birlikte teknoloji ve oyun sektöründe hareketlilik artmaya başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Nintendo ise Eylül ayında satışa sunulması planlanan Nintendo Switch oyunlarını dünyayla paylaştı.
Eylül, Nintendo Switch sahipleri için oldukça hareketli bir ay olacak. Şirket, Legend of Zelda: Link's Awakening ve Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age dahil uzun süredir beklenen oyunları bu ay içinde oyunculara sunmayı planlıyor. Şimdi isterseniz sözü hiç uzatmadan bu ay Nintendo Switch oyun konsolları için yayınlanacak oyunlara tarih sırasına göre göz atalım:
3 Eylül 2019
Spyro Reignited Trilogy – 40 dolar
Torchlight II – 20 dolar
Fin and the Ancient Mystery – 4 dolar
Root Letter: Last Answer – 8 dolar
Final Fantasy VIII: Remastered – 20 dolar
Barrier X – 3 dolar
5 Eylül 2019
Headliner: NoviNews – 14 dolar
Wuppo: Definitive Edition – 12 dolar
Hyperforma – 9 dolar
If My Heart Had Wings – 18 dolar
Space Cows – 12 dolar
Gnome Garden: The Lost King – 10 dolar
Pocket Clothier – 13 dolar
Spice and Wolf VR – 25 dolar
Fifty Words by POWGI – 8 dolar
The Battle of Mahjong – 10 dolar
River City Girls – 30 dolar
Battle Supremacy Ground Assault – 8 dolar
Asdivine Menace – 13 dolar6 Eylül 2019
Creature in the Well – 14 dolar
NBA 2K20 – 60 dolar
NBA 2K20 Digital Deluxe Edition – 80 dolar
NBA 2K20 Legend Edition – 100 dolar
Super Jumpy Ball – 5 dolar
10 Eylül 2019
Gun Gun Pixies – 50 dolar
Blasphemous – 25 dolar
13 Eylül 2019
Daemon X Machina – 60 dolar
Star Wars Pinball – 30 dolar
Rest in Pieces – 5 dolar
Atomic Heist – 8 dolar
Ellen – 8 dolar
17 Eylül 2019
LEGO Jurassic World – 40 dolar
SI: The Somnium Files – 60 dolar
19 Eylül 2019
Police Stories – 15 dolar
Mable and the Wood – 15 dolar
Inferno 2 – 5 dolar
Lost Castle – 10 dolar
Overland – 25 dolar20 Eylül 2019:
The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 60 dolar
Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – 50 dolar
24 Eylül 2019
Dead by Daylight – 40 dolar
Contra: Rogue Corps – 40 dolar
26 Eylül 2019
Darksiders 2: Deathinitive Edition – 30 dolar
Northgard – 28 dolar
27 Eylül 2019
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – 60 dolar
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