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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

Eylül ayında satışa sunulacak Nintendo Switch oyunları belli oldu

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Eylül ayında satışa sunulacak Nintendo Switch oyunları belli oldu

Eylül ayının gelmesiyle birlikte teknoloji ve oyun sektöründe hareketlilik artmaya başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Nintendo ise Eylül ayında satışa sunulması planlanan Nintendo Switch oyunlarını dünyayla paylaştı.

Eylül, Nintendo Switch sahipleri için oldukça hareketli bir ay olacak. Şirket, Legend of Zelda: Link's Awakening ve Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age dahil uzun süredir beklenen oyunları bu ay içinde oyunculara sunmayı planlıyor. Şimdi isterseniz sözü hiç uzatmadan bu ay Nintendo Switch oyun konsolları için yayınlanacak oyunlara tarih sırasına göre göz atalım:

3 Eylül 2019

Spyro Reignited Trilogy – 40 dolar

Torchlight II – 20 dolar

Fin and the Ancient Mystery – 4 dolar

Root Letter: Last Answer – 8 dolar

Final Fantasy VIII: Remastered – 20 dolar

Barrier X – 3 dolar

5 Eylül 2019

Headliner: NoviNews – 14 dolar

Wuppo: Definitive Edition – 12 dolar

Hyperforma – 9 dolar

If My Heart Had Wings – 18 dolar

Space Cows – 12 dolar

Gnome Garden: The Lost King – 10 dolar

Pocket Clothier – 13 dolar

Spice and Wolf VR – 25 dolar

Fifty Words by POWGI – 8 dolar

The Battle of Mahjong – 10 dolar

River City Girls – 30 dolar

Battle Supremacy Ground Assault – 8 dolar

Asdivine Menace – 13 dolar6 Eylül 2019

Creature in the Well – 14 dolar

NBA 2K20 – 60 dolar

NBA 2K20 Digital Deluxe Edition – 80 dolar

NBA 2K20 Legend Edition – 100 dolar

Super Jumpy Ball – 5 dolar

10 Eylül 2019

Gun Gun Pixies – 50 dolar

Blasphemous – 25 dolar

13 Eylül 2019

Daemon X Machina – 60 dolar

Star Wars Pinball – 30 dolar

Rest in Pieces – 5 dolar

Atomic Heist – 8 dolar

Ellen – 8 dolar

17 Eylül 2019

LEGO Jurassic World – 40 dolar

SI: The Somnium Files – 60 dolar

19 Eylül 2019

Police Stories – 15 dolar

Mable and the Wood – 15 dolar

Inferno 2 – 5 dolar

Lost Castle – 10 dolar

Overland – 25 dolar20 Eylül 2019:

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 60 dolar

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – 50 dolar

24 Eylül 2019

Dead by Daylight – 40 dolar

Contra: Rogue Corps – 40 dolar

26 Eylül 2019

Darksiders 2: Deathinitive Edition – 30 dolar

Northgard – 28 dolar

27 Eylül 2019

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – 60 dolar

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