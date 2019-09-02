Eylül ayında gidilebilecek tatil rotalarını paylaştı

Akdeniz Gezi Rehberi

Akdeniz Bölgesi, eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Yandex'in blog sayfasında, arabayla yapılacak bir Akdeniz turu rotasında mutlaka görülmesi gereken yerler sıralanıyor. Antalya, Alanya, Side, Kaş ve Kalkan çevresindeki birbirinden güzel sahiller, Olimpos veya Düden Şelalesi gibi doğal ve tarihi güzellikler tüm detayları ile anlatılıyor.



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Ege Gezi Rehberi

Tıpkı Akdeniz Bölgesi gibi Ege Bölgesi de eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenlere, eşsiz kıyıları ve saklı koyları ile kucak açıyor. Ege demek aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri de dolasıya yaşamak demek... Yandex'in blog sayfasında, Cunda Adası'ndan Efes Antik Kenti'ne ve Şirince'ye kadar Ege'nin dünya çapında güzelliğe ve öneme sahip destinasyonları yer alıyor.

Karadeniz Gezi Rehberi

Eylül ayı aynı zamanda; yaylaları, yemyeşil ormanları ve farklı lezzetleriyle Karadeniz’i keşfetmenin tam zamanı demek. Yandex'in blog sayfasındaki Karadeniz gezi rehberinde, keşfetmeye meraklı olanlara bölgenin doğa ve tarih dolu şehirleri ve mekânları anlatılıyor. Yedigöller, Ayder Yaylası veya Sümela Manastırı gibi Karadeniz’in meşhur keşif noktaları hakkında bilgileri de bulabilirsiniz.

Anadolu Gezi Rehberi

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahat severleri bekliyor. Kapadokya'dan Tuz Gölü'ne ve Nemrut Dağı'na kadar görülmesi gereken yerler, o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler, ayrıca yöresel lezzetlere dair bilgiler ilgili blog sayfasında yer alıyor.

İstanbul’a Yakın Kaçış Rotaları

Eylül ayında ve sonbahar boyunca en popüler tatil rotaları arasında İstanbul’a yakın kaçış noktaları da yer alıyor. Sayfada; Ağva, Tirilye, İğneada gibi birbirinden güzel destinasyonlara yapılacak kısa ve keyifli geziler için rehber niteliğinde bilgiler paylaşılıyor.

Yandex Navigasyon'un blog sayfasında ayrıca Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında en dikkat çekici olanların başında gelen Pamukkale gibi bölgeler ya da doğa ile iç içe farklı bir konseptte tatil yapmak isteyenler için Türkiye’nin en iyi kamp yerleri ve kamp önerileri de yer alıyor.