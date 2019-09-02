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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.09.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Eylül ayında gidilebilecek tatil rotalarını paylaştı

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Eylül ayında gidilebilecek tatil rotalarını paylaştı

Tatil ve seyahat denince akla ilk olarak yaz ayları gelse de, eylül ayı da kendine has yumuşak havası ve sakin bir dönem olduğu için çok sayıda kişi tarafından seyahat planı yapmak için tercih ediliyor. Yandex Navigasyon, eylül ayında tatil yapmak isteyenlere keyifli rota önerilerinde bulundu.

Akdeniz Gezi Rehberi

Akdeniz Bölgesi, eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Yandex'in blog sayfasında, arabayla yapılacak bir Akdeniz turu rotasında mutlaka görülmesi gereken yerler sıralanıyor. Antalya, Alanya, Side, Kaş ve Kalkan çevresindeki birbirinden güzel sahiller, Olimpos veya Düden Şelalesi gibi doğal ve tarihi güzellikler tüm detayları ile anlatılıyor.

Yazının devamı için tıklayın.  

Ege Gezi Rehberi

Tıpkı Akdeniz Bölgesi gibi Ege Bölgesi de eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenlere, eşsiz kıyıları ve saklı koyları ile kucak açıyor. Ege demek aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri de dolasıya yaşamak demek... Yandex'in blog sayfasında, Cunda Adası'ndan Efes Antik Kenti'ne ve Şirince'ye kadar Ege'nin dünya çapında güzelliğe ve öneme sahip destinasyonları yer alıyor. 

Karadeniz Gezi Rehberi

Eylül ayı aynı zamanda; yaylaları, yemyeşil ormanları ve farklı lezzetleriyle Karadeniz’i keşfetmenin tam zamanı demek. Yandex'in blog sayfasındaki Karadeniz gezi rehberinde, keşfetmeye meraklı olanlara bölgenin doğa ve tarih dolu şehirleri ve mekânları anlatılıyor. Yedigöller, Ayder Yaylası veya Sümela Manastırı gibi Karadeniz’in meşhur keşif noktaları hakkında bilgileri de bulabilirsiniz.

Anadolu Gezi Rehberi

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahat severleri bekliyor. Kapadokya'dan Tuz Gölü'ne ve Nemrut Dağı'na kadar görülmesi gereken yerler, o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler, ayrıca yöresel lezzetlere dair bilgiler ilgili blog sayfasında yer alıyor. 

İstanbul’a Yakın Kaçış Rotaları

Eylül ayında ve sonbahar boyunca en popüler tatil rotaları arasında İstanbul’a yakın kaçış noktaları da yer alıyor. Sayfada; Ağva, Tirilye, İğneada gibi birbirinden güzel destinasyonlara yapılacak kısa ve keyifli geziler için rehber niteliğinde bilgiler paylaşılıyor. 

Yandex Navigasyon'un blog sayfasında ayrıca Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında en dikkat çekici olanların başında gelen Pamukkale gibi bölgeler ya da doğa ile iç içe farklı bir konseptte tatil yapmak isteyenler için Türkiye’nin en iyi kamp yerleri ve kamp önerileri de yer alıyor.

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