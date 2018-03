Evrenin gizemini çözmeye adanmış bir yaşam: Hawking

İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942 doğumlu olan ve 1964'te henüz 22 yaşındayken sadece birkaç yıl ömrü kaldığı söylenen Hawking, tıp dünyasında da "mucize adam" olarak tanınıyordu.

Modern dünyanın en parlak ve ünlü bilim adamlarından biri kabul edilen Hawking, "kara delikler" ve "izafiyet teorisi" üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. ALS nedeniyle tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen ve konuşamayan Hawking, düşüncelerini kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar aracılığıyla ifade ediyordu.

Popüler kültüre yakınlığıyla da tanınan Hawking, ünlü animasyon The Simpsons ve uzay serisi Star Trek'te seyirci karşısına çıkmış, hatta British Telecom filmine kendisiyle özdeşleşen bilgisayar sesiyle katılmıştı.

Hawking'in tüm olanaksızlıklara rağmen bilime adanmış hayatı, 2014'te beyazperdeye de aktarıldı. Türkiye'de "Her Şeyin Teorisi" adıyla gösterime giren "The Theory of Everyting" filmi, ünlü fizikçiyi canlandıran İngiliz oyuncu Eddie Redmayne'a En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı getirdi.

Eğitim

Eğitim hayatına Londra'daki Byron House School'da başlayan Hawking, daha sonra ailesinin Londra'nın kuzeyindeki St. Albans'a taşınması nedeniyle okula burada devam etti.

Hawking'in babası, St. Albans'daki okuldan mezun olan oğlunu sonra daha iyi eğitim alması için Westminster üniversitesine göndermek istedi. Hawking, Westminster'in bursluluk sınavına, hasta olması nedeniyle katılamadı. Hawking, istediği matematik bölümü olmamasına rağmen fizik bölümü tercihiyle Oxford Üniversitesine girdi.

Oxford Üniversitesi tarafından Hawking'e doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyası verildi.

Hawking, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 20 yaşında kozmoloji üzerine araştırmalar yapmak üzere Cambridge Üniversitesinde yüksek lisansa başladı. Hawking, "Genişleyen Evrenin Özellikleri" adlı teziyle 1965 yılında yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladı.

Hawking, 1966'da "Teklilik ve Uzay Zaman Geometrisi" isimli araştırmasıyla Cambridge Üniversitesi tarafından verilen en prestijli ödüllerden biri olan Adams Prize'e layık görüldü.

Hawking 1979'da Cambridge Üniversitesinde Lucas kürsüsünün başına gelerek profesör unvanını aldı.

Bilgisayara bağlı bir hayat

Hawking'e 21 yaşında, Cambridge'de öğrenciyken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konuldu. Motor nöronları öldürerek sinir sistemini felç eden hastalık nedeniyle doktorlar, genç bilim adamına ancak birkaç yıl ömrünün kaldığını söyledi.





Ancak Hawking, beklenenden daha yavaş ilerleyen hastalığı ve karısının ilgisi sayesinde bilimsel çalışmalarını yeniden sürdürmeye başladı.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Hawking, 1985'te İsviçre'deki CERN'i ziyareti sırasında zatürre oldu. Eşi, yaşam destek ünitesinin kapatılması önerisini geri çevirdi. Geriye kalan tek seçenek olan trakeotomi, Hawking'in konuşma yetisini yok etti.

Hawking, kendisine gösterilen karttan kaşlarını kaldırarak harfleri seçip iletişim kurabiliyordu. 1986'da Walter Woltozs, Hawking için "Equalizer" adlı özel bir bilgisayar programı geliştirdi.

Hawking, iletişim kurmak için ömrü boyunca bu programı kullandı. 2005'te artık ellerini de kullanamamaya başlayınca bilgisayarı yanak kaslarıyla kontrol etmeye başladı.

Kara delikler

Hawking, 1970'lerde kara deliklerin enerji yaydığını ileri sürerek bilim dünyasının dikkatini çekti. Daha önce hiçbir şeyin kara deliklerin çekim gücünden kaçamadığı varsayılıyordu. Hawking, 1975'te yayımladığı makalesinde kara deliklerin parçacık yaydığını ve bu nedenle kütle kaybettiklerini ileri sürdü. Hawking'in kendi adını taşıyan "Hawking Radyasyonu" iddiası, bilim dünyasında büyük tartışma yarattı.

Hawking, "Zamanın Kısa Tarihi" adlı ünlü eserini 1988'de yayımladı. Evrenin başlangıcını oluşturduğu varsayılan Büyük Patlama, kara delikler ve sicim teorisi ile ilgili düşüncelerini anlatan Hawking'in kitabı, dünya çapında 25 milyon kopya sattı ve en çok okunan bilim kitapları arasına girdi.

Hawking'in "Büyük Tasarım", "Ceviz Kabuğundaki Evren", "Kara Delikler ve Bebek Evrenler" gibi kitapları 40'tan fazla dile çevrildi.

Kendi yaşamını anlattığı "Benim Kısa Tarihim" kitabını 2013'te yayımlayan Hawking, çok sayıda ödüle layık görüldü.

Evrenin başlangıcında galaksilerin kuantum değişimlerinden oluştuğu keşfiyle 2015'te BBVA Vakfınca "Bilimin Öncüleri" ödülüne layık görülen Hawking'e 2016'da bilim ve İngiliz kültürüne katkıları için "İngiltere'nin Gururu" ödülü verildi.

İnsanlığa uyarılar

Hawking, sık sık gazetecilerle bir araya gelerek geleceğe yönelik uyarılarda bulundu.

En son, insanlığın 100 yıl içinde Dünya'yı terk etmesi ve kendisine yaşayacak yeni bir yer bulması gerektiği uyarısını yapan Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ısınmayla ilgili politikalarını yeryüzünün içinde bulunduğu tehlikeyi daha da artıracağı gerekçesiyle eleştirdi.

Hawking, yapay zekanın insanın varlığına tehdit oluşturduğunu savundu. Hawking, bu uyarısını "Ancak insana yetişebilecek ya da insanın zekasını geçebilecek bir şey yaratmak, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Yapay zeka, kendi kendini geliştirmeye devam edebilir ve hatta kendini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz. Yapay zeka, yeryüzünde insan ırkının sonunu getirebilir." ifadeleriyle dile getirdi.

İnternetin tehlikelerine de değinen Hawking, internet şirketlerinin, ifade özgürlüğü ve özel hayatın korunması ilkelerinden ödün vermeden internetin oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmanın bir yolunu bulması gerektiğine dikkati çekti.

Aile hayatı

Stephen Hawking'in bilimsel çalışmalarının yanı sıra aile hayatı da ilgi odağı oldu. Hawking, ilk evliliğini kız kardeşinin arkadaşı olan ve hastalığından kısa süre önce tanıştığı Jane Wilde ile yaptı. Hawking, 1965'te evlendiği Jane için "Onunla birlikte olmak bana yaşama amacı verdi." ifadelerini kullandı.

Stephen ve Jane'nin Robert, Lucy ve Timothy adlı 3 çocuğu oldu.

Çift, Hawking'in hemşiresi Elaine Mason'la ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından 1995 yılında boşandı. Stephen Hawking, aynı yıl hemşiresi Mason'la evlendi.

Mason'un Hawking'e fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı ancak Hawking'in şikayetçi olmaması üzerine dosya kapatıldı. Hawking ve Mason, 2006'da boşandı.

ALS hastalığı

ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kasları kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi bulunmayan ALS'ye yakalanan hastaların sadece yüzde 5'i, teşhisten sonra 10 yıldan uzun süre yaşıyor.