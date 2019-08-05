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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Evrendeki en yaşlı yıldızlardan biri keşfedildi

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Evrendeki en yaşlı yıldızlardan biri keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nden yaklaşık 35 bin ışık yılı uzaklığında şu ana kadar keşfedilen en eski yıldızlardan birini tespit etti.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, SMSS J160540.18–144323.1 adı verilen yıldızın evrenin 13,8 milyar yıl önce ortaya çıkmasından sonra oluşan ikinci nesil gezegenler serisinin bir üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmada yer alan Avustralya Ulusal Üniversitesinden gök bilimci Thomas Nordlander, yeni keşfedilen yıldızın Büyük Patlama'dan (Big Bang) yalnızca birkaç yüz milyon yıl sonra oluşmuş ve artık sönme aşamasına girmiş olduğunu belirtti.

"Olimpik bir yüzme havuzundaki bir damla su"

Bu yıldızdaki demir oranının Güneş'ten 1,5 milyon kat az olduğunu ifade eden Nordlander, yeni yıldızdaki demir oranının adeta "olimpik bir yüzme havuzundaki bir damla su" olduğunu söyledi.

Bilim insanları, bir objenin sahip olduğu demir yoğunluğunun onun ne zaman oluştuğunu bulmak için önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Örneğin, Güneş'in Büyük Patlama'dan 100 bin nesil sonraya ait olduğu içerisinde bulunan metal oranlarına dayanarak tespit edilmişti.

Galakside daha önce keşfedilen en az demir içeriğine sahip yıldızda, Güneş'ten 11 bin 750 kat daha az demir bulunuyordu.

Evrenin ilk aşamasında yıldızların metal oranlarının sıfır olduğu, ilk yıldızların hidrojen ve helyumdan oluştuğu ve çok büyük, çok sıcak ve kısa ömürlü oldukları düşünülüyor. "Population III" nesli olarak adlandırılan bu yıldızlardan henüz keşfedilen olmadı.

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