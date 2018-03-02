Evren'de oluşan ilk yıldızlara ait sinyal keşfedildi

Sinyal, evrendeki hidrojen maddesinin nasıl oluştuğuna ilişkin bulgulara ulaşması için Avustralya kırsalına yerleştirilen radyo teleskobu ile saptandı.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, böyle bir sinyalin ilk defa gözlemlendiğini ve buluşun astrofizik çalışmaları için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Radyo teleskobunun yakaladığı hidrojenin sahip olduğu koşullar incelendiğinde, Büyük Patlama'dan 180 milyon sonra yıldızların yaydığı yoğun ışıklar ve hidrojenin etkileşime girmiş olabileceği görüldü.

Evrenin yaklaşık 13,9 milyar yaşında olduğu düşünülürse, ilk yıldızlar Güneş'in oluşmasından 9 milyar öncesinde yanmış olabilir.

Evren sanılandan iki kat daha soğuktu

Araştırma sonuçları Evren'in doğuşuna ilişkin çok daha fazlasını da söylüyor.

Bulgular, Evren'in ilk başta eksi 270 derece, yani sanılandan iki kat daha soğuk olduğunu da gösteriyor.

Bilim insanları onyıllardır yıldızların atalarına ait bilgi ve kanıtlara ulaşmaya çalışıyor.

Bilinen bir teoriye göre yıldızlar, Büyük Patlama sonrası evreni kaplayan soğuk hidrojen gazından oluştular. Büyük ihtimalle dev boyutlara ve inanılmaz bir parlaklığa sahip olsalar da, ömürleri kısa sürdü.

Patladıklarında ise, bizlerin yaşamını mümkün kılan kimyasal elementleri Evren'e yaydılar.



Avustralya'da bulunan teleskop yemek masası şekli ve büyüklüğünde.

Sinyalin gücü şaşırtıyor

Avustralya'daki yemek masası boyutlarında teleskobun algıladığı radyo sinyalleri, beklentilerin çok daha üzerinde bir güce sahip.

Bazı araştırmacılar bunu şöyle değerlendiriyor:

Evren'in evriminin ilk aşamalarında oluşan hidrojen atomları, "karanlık madde" ile doğrudan etkileşime girmiş olabilir.

Karanlık madde, göremediğimiz ancak yerçekimsel etkisi ile galaksilerin dönüş şeklini etkilediğini gözlemleyebildeğimiz bir "madde" olarak adlandırılıyor.

Neden oluştuğu bilinmiyor çünkü şu ana kadar başka unsurlarla etkileşime girdiğine dair bulguya erişilemedi.

Bu nedenle araştırmanın karanlık maddenin taneciklerini saptamak için gösterilen çabaları da kolaylaştıracağı umuluyor.

Evrenin oluşumu nasıl açıklanıyor?

*13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama gerçekleşti

*Ardından Evren'deki koşullar soğudu ve nötral hidrojen atomları oluştu

*İlk yıldızların oluşumundan önceki bu döneme "Karanlık Çağlar" deniyor

*İlk yıldızlar tutuştuğunda kendi çevrelerini de değiştirmeye başladı

*Bu dev yıldızlar patladıklarında ilk ağır elementleri oluşturdu