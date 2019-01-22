Evraktı sahtecilik davasını Microsoft'un fontları çözdü!
İflasa uğramış bir telekom şirketinin çalışanlarına karşı 5.6 milyon dolar borcu bulunuyordu. Şirket bu ödemeyi yapmamak için mahkemeye sahte evrak sunarak kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı ve Microsoft'un yazı fontları dolandırıcıları ortaya çıkardı.
Evrakta sahtecilik yapan Gerals McGoey, "Look Communications" adındaki şirketin CEO'su olarak görev yapmaktaydı. Şirketin iflas etmesi sonucunda çalışanlara karşı 5.6 milyon dolar borç ödemesi bulunan McGoey'in kendisinin mal varlığının olmadığını ve sahip olduğu şeylerin karısına ve çocuklarına ait olduğunu iddia etti ve mahkemeye bu gerekçeyle belge sundu.
Fakat Gerals McGoey'in atladığı bir durum vardı. Mahkemeye sunulan 1995 tarihli belgede Cambria adlı yazı fontu kullanılmıştı. 2004 yılında sunulan belgede ise Calibri fontu kullanıldığı öğrenildi ve evrakta sahtecilik ortaya çıktı.
Bu yazı fontlarından Cambria adındaki font 2004 yılında, Calibri fontu ise 2002-2004 yılları arasında Windows Vista ve Office 2007 ile beraber kullanıma sunulmuştu. Yani 2007 yılından önce bu yazı fontunu kullanılamazdı. Dolandırıcının atladığı bu detay sayesinde dava çözüme kavuşmuş oldu.
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