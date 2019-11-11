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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Evinizde Wi-Fi çekmeyen odanız varsa dikkat!

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Evinizde Wi-Fi çekmeyen odanız varsa dikkat!

TP-Link, 100 doların altında fiyata sahip yeni Deco modelini satışa sunuyor. WiFi ‘ölü bölge’ sorununa çözüm sağlayan Mesh teknolojili Deco E3, bir yönlendirici ve bir genişleticiden oluşuyor.

Mesh teknolojisi sayesinde tek bir ağ adı ile evin her yerinde kesintisiz, duraklamasız WiFi ağı elde ediliyor. TP-Link’in satışa sunacağı yeni Mesh teknolojili model olan Deco E3 ikili paket, bir yönlendirici ve bir genişleticiden oluşuyor. Deco E3, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Evin belli bölümlerinde WiFi sinyal sorunu yaşayan; ev içinde taşınabilir cihazlarla dolaşırken WiFi kesintisi yaşamak istemeyenler; çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evler ve güvenli WiFi bağlantısı isteyenler için Deco E3, ideal bir çözüm. Bir yönlendirici (Deco E4R) ve bir genişletici (Deco M3W)’den oluşan Deco E3 ikili paket, WiFi ölü bölge sorununa kesin çözüm sağlıyor. Yaklaşık 223 metrekareye kadar bir alana WiFi sinyallerini ulaştıran bu sistem, standart bir ev için yeterli bir çözüm oluyor. Gerektiğinde ya da istendiğinde ek bir Deco birimi ile ağ daha da genişletilebiliyor. Deco modelleri birbirleriyle uyumu olduğundan farklı Deco birimi de ağa eklenebiliyor.

Mesh ağ teknolojisinin en önemli avantajı, tek bir ağ adı ile evin içinde dolaşılabilmesi. Evde kaç adet Deco birimi olursa olsun ve evde gezinirken farklı birimlerden WiFi’a çıkılırsa çıkılsın ağ adı değişmiyor ve kesinti yaşanmıyor. Deco E3 ikili paket, WiFi sinyal sorununu ortadan kaldırırken aynı zamanda hızlı ve güvenli bir WiFi ağı da oluşturuyor. 11AC teknolojisine sahip olan üründe, çift kanal desteği de bulunuyor. Bu sayede hem hızlı hem de çok sayıda cihaza kesintisiz destek veren bir ağ oluşturuyor. Video indirme, online oyun gibi uygulamalar 5GHz bandında sorunsuzca yapılabiliyor.

Deco E3 ikili paket, çocukları internette güvenli tutabilmek için güçlü ebeveyn denetim özelliklerine sahip bir çözüm. Basit, sezgisel ve kolay yönetilen bu denetimlerle anne-babalar kullanıcı profilleri, filtreler, zaman sınırlamaları, rapor alma ve WiFi’ı tamamen askıya alma gibi işlemleri yapabiliyorlar. Örneğin, her aile bireyi için farklı kullanıcı profili oluşturup, her bir profil için bağlantı zamanı ve süresi belirlenebiliyor. Yaşa uygunluğa göre web siteleri engellenebiliyor ya da bir kişinin WiFi’a ne kadar süre bağlı kalacağı belirlenebiliyor. Çocuğun hangi sitelerde ne kadar zaman harcadığı, nerelere bağlandığı da kolayca görülebiliyor.

Deco E3 ikili paketin kurulumu da kolay. TP-Link’in ücretsiz Deco uygulaması (iOS ve Android destekli) sayesinde adım adım kurulum yapılabiliyor. Bu uygulama aynı zamanda Deco birimlerinin ve WiFi ağının yönetimi için de kullanılıyor. Ebeveyn denetimleri, Misafir ağı kurulumu, cihaz önceliklendirme gibi tüm ayarlar birkaç dokunuşla kolayca yapılıyor. Amazon Alexa destekli olan Deco E3, aynı zamanda sesli komutla da yönetilebiliyor.

Şu anda Türkiye’de satışta olan Deco paketleri (tek birimler hariç) arasında en uygun fiyata sahip olan Deco E3 ikili paket, Mesh teknolojili ağ olanağını daha geniş bir kesime ulaştırmayı sağlıyor. Türkiye’de satışa sunulan paketin tavsiye edilen satış fiyatı ise 92 dolar.

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