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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.07.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Evcil hayvanlarını fotoğraflamak isteyenler nelere dikkat etmeli?

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Evcil hayvanlarını fotoğraflamak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Sosyal medyada en ilgi çeken içerikler arasında kedi ve köpek fotoğrafları yer alıyor. Öyle ki Instagram üzerinde #dogsofinstagram ve #catsofinstagram etiketlerinde 250 milyonu aşkın mesaj bulunuyor. Sony de geliştirdiği yeni Animal Eye Otomatik Netleme (AF) teknolojisiyle evcil hayvanların daha iyi netlikte portrelerini çekme imkanı sunuyor. Peki evcil hayvanlarını fotoğraflamak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Sony’nin α6400, α7III ve α7RIII modellerinde yer alan yeni Animal Eye Otomatik Netleme (AF) teknolojisi, daha net ve etkili hayvan fotoğrafları ile dikkat çekmenizi sağlıyor. Evcil hayvanını geleceğin Instagram yıldızı yapmak isteyenler için bir rehber hazırlayan şirket, profesyonel evcil hayvan fotoğrafçısı Gerrard Gethings ve sosyal medyanın etkili isimleri “petfluencer”lar Dolly Pawton (@dolly_pawton) ve Dante Duke (@danteduke_thecat) ile çalıştı. 

Hayvan Portre Fotoğrafçısı Gerrard Gethings, “Hayvanların fotoğrafını çekmek insanlarınkini çekmekten çok farklı. Mümkün olduğunca çok unsuru kontrol ettiğiniz bir ortam yaratmak zorundasınız. Bu da sessiz ve sakin bir ortam olmak zorunda. Sonra asıl mesele, hayvanın dikkatini çekmek ve bu dikkati ihtiyaç duyduğunuz pozu elde etmeye yetecek kadar uzun bir süre korumasını sağlamak. Çoğu zaman, çekeceğiniz kare oluşurken deklanşöre basmak için bir saniyeden az vakit vardır, dolayısıyla, doğru fotoğraf makinesine sahip olmak çok önemli. Her şey netlemede bitiyor ve Sony’nin Animal Eye AF teknolojisi, fotoğraf makinesine hayvanın gözlerini otomatik olarak takip ederek bunları süper keskin netleme altında tutmasını söyleyerek size daha iyi resmi çekmeye odaklanma fırsatı veriyor” diye konuştu. 

Stella & Lucy (Dolly Pawton’ın Anneleri) ise evcil hayvanınızı Instagram’da üne kavuşturmaya çalışırken düşünmeniz gereken kilit unsurların listesini sundu:

Eşsiz kişiliklerini kabul edin: Şirin, sırnaşık, şaşkın, maceraperest; hayvanlarımızın her birinin kendi benzersiz karakteri var. Hepimiz onların ne kadar özel olduğunu biliyoruz; öyleyse, onları diğerlerinden farklı kılan özelliği sergileyip hikayelerini anlatın.

Kıyafetler: Öne çıkan ayırt edici bir görünüm yaratın. Birbirinden farklı kostümleri kim sevmez ki? Özenli bir kıyafetler, şık aksesuarlar ya da tatil dönemlerine yönelik temalı hazır balkabağı ve Noel Baba şapkaları gibi içerikler… Öte yandan, eğer bu sizin evcil hayvanınızın tarzı değilse, onların özüne sadık olun. Her şey, samimi olmakta bitiyor.

Sahneyi hazırlayın: Instagram görsel bir sosyal platform. Dolayısıyla göze çarpan ve ziyaretçiyi sayfadan çıkmaktan alıkoyan bir fotoğraf yaratmak kilit önemde. Evcil hayvanınızın karakterini kucaklayarak yapacaklarınızı bunun üzerine inşa etmek ve çekici fotoğraflar yaratmak için aksesuarlar, arka planlar, iyi ışıklandırma ve mükemmel netleme çok önemli.

Poz verin: Evcil hayvanınızın kişiliğini ve her türlü ayırt edici fiziki özelliğini gözler önüne seren en iyi açıları seçin. Evcil hayvanınız ile daha çok çalıştıkça en güçlü görünümlerini de tanırsınız. Bu özgüvenini ortaya koyan güçlü bir duruş da olabilir oyuncu tarafını ortaya çıkaran bel okşamaları da. Burada sonrasında vereceğiniz ödül yiyecekleri kesinlikle dostunuz olacak!

Kaliteye Odaklanın: Evcil hayvanınızın ışıldayan kişiliği ve görünümünün her santimetresine vurgu yapan net fotoğraflar için en iyi ekipmanı kullanın. 

Fotoğraf altı yazılarını es geçmeyin: Fotoğraf altı yazıları, evcil hayvanınızın kişiliği ve söylemine hayat vermenize yardımcı olarak, takipçilerine düşüncelerine dair bir içgörü kazandıracaktır. Kişiliklerine göre akıllı, komik ve alaycı tonlar kullanabilirsiniz. Hak ettikleri tanınırlığa ulaşmalarını sağlamak için, hakkında en çok konuşulan etiketleri de mesajlarınıza dahil edin.

Tutarlı olun: İnsanların açık şekilde tanıyabileceği güçlü bir kimlik yaratmak için, hem fotoğraf hem de metinlerinizde aynı ton ve sesi koruyun. Ayrıca, mesaj yazma sıklığınızda da tutarlılığınızı koruyarak hedef kitlenizin dikkatini üzerinizde tutmak için hayranlarınız için sık sık yeni mesajlar yazın.

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