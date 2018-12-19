Ev temizliğinde akıllı robot dönemi
Ev işlerinin kadına özgü bir görev olarak görüldüğü günler geçmişte kaldı. Kadınların iş hayatında çok daha etkin ve güçlü görevler üstlenmesi, evdeki rolleri de değiştirdi. Son teknoloji, beraberinde akıllı robotları da getirdi.
Akıllı teknolojiler, iş yaşamında olduğu gibi evde de kadınların imdadına yetişiyor: İleri düzey Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen akıllı robot süpürgeler, her gün kendi kendine evin yer temizliğini yaparak çalışan ailelerin evde geçirecekleri zamanı daha etkin kullanmalarına olanak tanıyor. Teknoloji üreticisi Anker'in satışa çıkardığı Eufy RoboVac akıllı robot süpürge, HEPA filtresi ve emiş gücüyle dikkat çekiyor.
Kızılötesi sensörleri ile zeminde bulunan engelleri ve köşeleri tespit eden cihaz, dar alanlarda sıkışmayı önlerken, saksı ve benzeri nesnelere çarpmadan süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Böylelikle kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmıyor. Akıllı robot süpürge, gücü azaldığında ise kendi kendine şarj ünitesine geri dönerek temizlik için hazırlıklı kalıyor.
Düşük profilli tasarımı sayesinde mobilyaların altına girebilen cihaz; kahve sehpalarının, kanepelerin ve masaların altında gizlenen kirleri temizliyor. Robotun yenilikçi tasarımında yer alan yuvarlama fırçası ve yan fırçalar, kiri etkin biçimde gevşetip yerinden çıkarıyor. Sonrasında ise 1300Pa'lık güçlü emişe sahip toz toplayıcısı devreye giriyor.
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