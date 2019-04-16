Ev temizliği robotların eline geçiyor
Her zeminde kolayca hareket eden tasarımı ve yüksek emiş gücüyle ev temizliğini kolaylaştıran robotlar artık evlerdeki temizlik işini iyiden iyiye ele almaya başladılar. Bu kapsamda ürünleriyle kullanıcılarının karşısına çıkan Anker, yeni ürünü Eufy Robovac'ı İzmir'de satışa sundu.
Günlük rutin işleri yenilikçi teknolojilerle çözüme kavuşturan tüketiciler, yaşam kalitelerini artıran akıllı ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Şehir hayatının yoğun temposunda temizliğe vakit bulamayan tüketiciler, robot süpürgelere adeta akın ediyor. Temizliği otomatik hale getiren robot süpürgeler, şehirde yaşayan insanlar için olmazsa olmazlar arasına girdi. Sipariş sayılarındaki hızlı artış, bu ihtiyacın büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bu ürünlerden biri olan Anker’in süpürgesi Eufy Robovac, yeni teknolojiyi kullanan özellikleriyle öne çıkıyor.
İşlerin kendi kendine yapılmasını sağlayan ileri düzey teknoloji ürünleri, artık sadece iş hayatında değil evlerde de kullanılıyor. Söz konusu ürün, kompakt tasarımıyla dışarıdan çok basit gibi görünse de içinde ileri seviye teknolojiler barındırıyor. Cihaz, sürekli öğrenip kendini geliştiren yapay zekası sayesinde evin her bir köşesini analiz ediyor, sonrasında temizlik yapıyor.
Sahip olduğu kızılötesi sensörleriyle etrafındaki nesneleri algılayabilen Robovac, vazo ve saksı gibi kırılabilecek eşyaların etrafından dolanarak onlara zarar vermiyor, temizliğin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırıyor. Özel haritalandırma teknolojisiyle odaların şeklini belleğine kaydeden akıllı robot süpürge, odaların her bir köşesini uçtan uca süpürerek temizlikte ev halkından tam puan alıyor. Boşta kaldığında kendi kendine şarj ünitesine giderek gücünü tazeleyen Eufy Robovac’ın enerjisi bitmiyor. Böylece evler hiçbir ek müdahaleye gerek olmadan tümüyle otomatik şekilde temizleniyor.
Evcil hayvanların neden olduğu tüyler önemli bir sorun. Robot süpürge, tüyleri önce tespit ediyor, sonra da üçlü filtre sisteminden geçirerek ortadan kaldırıyor. Bunları yaparken geleneksel elektrikli süpürgelere oranla yüzde 75 daha sessiz çalışarak gürültü kirliliğinin önüne geçiyor, havadaki toz akarı ve küf sporu gibi tetikleyicileri toplayarak dışarıya verilen havanın daha temiz olmasını sağlıyor.
Anker Eufy Robovac, 19 Nisan Cuma günü Urla, Çeşme, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Karabaşlar, Torbalı, Tire, Ödemiş, Kuşadası, Seferihisar, Özdere ve Gümüldür BİM mağazalarında satışa sunulacak.
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