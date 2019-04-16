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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Ev temizliği robotların eline geçiyor

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Ev temizliği robotların eline geçiyor

Her zeminde kolayca hareket eden tasarımı ve yüksek emiş gücüyle ev temizliğini kolaylaştıran robotlar artık evlerdeki temizlik işini iyiden iyiye ele almaya başladılar. Bu kapsamda ürünleriyle kullanıcılarının karşısına çıkan Anker, yeni ürünü Eufy Robovac'ı İzmir'de satışa sundu.

Günlük rutin işleri yenilikçi teknolojilerle çözüme kavuşturan tüketiciler, yaşam kalitelerini artıran akıllı ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Şehir hayatının yoğun temposunda temizliğe vakit bulamayan tüketiciler, robot süpürgelere adeta akın ediyor. Temizliği otomatik hale getiren robot süpürgeler, şehirde yaşayan insanlar için olmazsa olmazlar arasına girdi. Sipariş sayılarındaki hızlı artış, bu ihtiyacın büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bu ürünlerden biri olan Anker’in süpürgesi Eufy Robovac, yeni teknolojiyi kullanan özellikleriyle öne çıkıyor.

İşlerin kendi kendine yapılmasını sağlayan ileri düzey teknoloji ürünleri, artık sadece iş hayatında değil evlerde de kullanılıyor. Söz konusu ürün, kompakt tasarımıyla dışarıdan çok basit gibi görünse de içinde ileri seviye teknolojiler barındırıyor. Cihaz, sürekli öğrenip kendini geliştiren yapay zekası sayesinde evin her bir köşesini analiz ediyor, sonrasında temizlik yapıyor.

Sahip olduğu kızılötesi sensörleriyle etrafındaki nesneleri algılayabilen Robovac, vazo ve saksı gibi kırılabilecek eşyaların etrafından dolanarak onlara zarar vermiyor, temizliğin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırıyor. Özel haritalandırma teknolojisiyle odaların şeklini belleğine kaydeden akıllı robot süpürge, odaların her bir köşesini uçtan uca süpürerek temizlikte ev halkından tam puan alıyor. Boşta kaldığında kendi kendine şarj ünitesine giderek gücünü tazeleyen Eufy Robovac’ın enerjisi bitmiyor. Böylece evler hiçbir ek müdahaleye gerek olmadan tümüyle otomatik şekilde temizleniyor.

Evcil hayvanların neden olduğu tüyler önemli bir sorun. Robot süpürge, tüyleri önce tespit ediyor, sonra da üçlü filtre sisteminden geçirerek ortadan kaldırıyor. Bunları yaparken geleneksel elektrikli süpürgelere oranla yüzde 75 daha sessiz çalışarak gürültü kirliliğinin önüne geçiyor, havadaki toz akarı ve küf sporu gibi tetikleyicileri toplayarak dışarıya verilen havanın daha temiz olmasını sağlıyor.

Anker Eufy Robovac, 19 Nisan Cuma günü Urla, Çeşme, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Karabaşlar, Torbalı, Tire, Ödemiş, Kuşadası, Seferihisar, Özdere ve Gümüldür BİM mağazalarında satışa sunulacak.

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