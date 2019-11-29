Euro Truck Simulator 2 için Türkiye haritası ne zaman çıkacak?
Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişlemeye hazırlanıyor. Peki Türkiye haritası ne zaman aktif hale gelecek?
Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişliyor. Oyunculara 10.000 kilometre daha yeni yol getirecek Road to Black Sea, belki de Euro Truck Simulator 2’nin bugüne kadar en çok beklenmiş DLC’si olabilir. Çünkü oyuna DLC ile birlikte Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul da eklenecek.
Yapımcı SCS Software tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'u da içine alan Road to the Black Sea DLC paketi 5 Aralık 2019 tarihinde aktif hale gelecek.
Yeni DLC ile neler oyuna dahil edilecek?
10.000 kilometreden fazla yol
Keşfedilmeyi bekleyen Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin bir parçası
Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul
11 yeni yerel şirket ve endüstri
20 yeni büyükşehir ve birçok ufak yerleşim alanı ve şehir
Şehirlerin ünlü simgeleri
Karakteristik Balkan mimarisi
Yepyeni 3D objeler
Yemyeşil iklim koşullarına uygun bitki örtüsü
Yerel yapay zeka trenler, tramvayları ve trafik araçları
Romanya ve Bulgaristan kırsallarında at arabaları
Çeşitli sınır kontrolleri ile birlikte sınır noktaları
Danube nehir feribotu
Karadeniz bölgesi başarımları
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