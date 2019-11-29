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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Euro Truck Simulator 2 için Türkiye haritası ne zaman çıkacak?

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Euro Truck Simulator 2 için Türkiye haritası ne zaman çıkacak?

Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişlemeye hazırlanıyor. Peki Türkiye haritası ne zaman aktif hale gelecek?

Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişliyor. Oyunculara 10.000 kilometre daha yeni yol getirecek Road to Black Sea, belki de Euro Truck Simulator 2’nin bugüne kadar en çok beklenmiş DLC’si olabilir. Çünkü oyuna DLC ile birlikte Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul da eklenecek.

Yapımcı SCS Software tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'u da içine alan Road to the Black Sea DLC paketi 5 Aralık 2019 tarihinde aktif hale gelecek.

Euro Truck Simulator 2 için Türkiye haritası ne zaman çıkacak

Yeni DLC ile neler oyuna dahil edilecek?

10.000 kilometreden fazla yol
Keşfedilmeyi bekleyen Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin bir parçası
Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul
11 yeni yerel şirket ve endüstri
20 yeni büyükşehir ve birçok ufak yerleşim alanı ve şehir
Şehirlerin ünlü simgeleri
Karakteristik Balkan mimarisi
Yepyeni 3D objeler
Yemyeşil iklim koşullarına uygun bitki örtüsü
Yerel yapay zeka trenler, tramvayları ve trafik araçları
Romanya ve Bulgaristan kırsallarında at arabaları
Çeşitli sınır kontrolleri ile birlikte sınır noktaları
Danube nehir feribotu
Karadeniz bölgesi başarımları

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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