eSpor'da son teknoloji masaya yatırılıyor
Microsoft’un sponsorluğunda, Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşecek.
Başkentin ilk teknoloji fuarı I-TECH, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleşecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası’nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan I-TECH, milyonların takip ettiği Youtuber Orkun Işıtmak'ı ağırlayacak.
YATIRIMCILAR VE UZMANLAR BİR ARADA
HHB EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şule Dayangaç, "Teknoloji sektörünü her açısıyla bir araya getireceğimiz I-TECH’te, dünya devi “Microsoft”un oyun teknolojileri ziyaretçileri bekliyor. Fuarın en eğlenceli alanlarından biri “Xbox” ile tüm nesilleri oyun deneyimini yaşamaya davet ettiği teknoloji deneyim alanı olacak. Ankara'nın En Büyük “Cosplay Yarışması”nı bu fuarda gerçekleştireceğiz. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri’nin son trend ürünleri fuarımızda olacak. Bu alanların profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Özellikle son yılların en dikkat çekici teknolojilerinden Uyku Teknolojisi alanında “Uyku Terapi Seansları” esnasında kullanılan teknolojiler ve cihazlar ile birlikte dünyanın en önde gelen firmalarının “Uyku Terapi” ürünleri I-TECH'te olacak” dedi.
I-TECH’te sosyal medyanın, yapay zekanın, E-music, E-sports, Gaming, Console Gaming ve Robotics'in önemli isimleri ziyaretçilere deneyimlerini aktarırken kablosuz teknolojilerden drone'lara, sanal gerçeklikten 3D yazıcılara, otonom araçlardan sensör teknolojisine kadar ürünler sunan katılımcılar yer alacak, global trendler keşfedilebilecek.
HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH Fuarı’nı destekleyen kurumlar arasında ATO, Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital Europe, Consumer Technology Association, MMA, WITSA, EITO, ITOCA ve Ankara Üniversitesi yer alıyor.
I-TECH, milyonlarca takipçisi bulunan ROYAL YOUTH gibi Türkiye'nin en büyük E-Sports takımlarını ağırlayacak, profesyonel takımlar eşliğinde oynanan League of Legends turnuvalarında “FRİG KUPASI” sahibini bulacak.
Robotik teknolojilerde, en gelişmiş teknolojilerle çağın ihtiyaçlarına farklı ve özgün çözümler üretmek üzere kurulan şirketler, özellikle gelişme çağlarındaki çocuklar için robotik kitlerle eğitim alanında faaliyet gösteren markalar fuarın dikkat çeken alanları arasında yer alıyor. Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka konusunda dünyanın lider yazılım şirketleri “Robotik Süreç Otomasyonu” çözümlerini ve dikkat çekici yetkinlikteki ürün ve yazılımlarını fuarda sergileyecekler.
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