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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

"Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım, şimdi 'Ay'a gidecek olan Maezawa' diyorlar"

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"Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım, şimdi 'Ay'a gidecek olan Maezawa' diyorlar"

Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan milyarder iş adamı ve uzay turisti Yusaku Maezawa, seyahat için alması gereken eğitimin 'çok zor' olmasını beklemediğini söyledi. Japon milyarder astronot eğitimini günlük 6 saatlik mesaisinden arta kalan serbest zamana sıkıştırmaya çalışacak.

ABD'li girişimci Elon Musk'a ödediği miktarı açıklanmayan para sayesinde en erken 2023 yılında Ay çevresinde seyahat etmeye hazırlanan 42 yaşındaki Maezawa yolculuğu hakkında başkent Tokyo'da basın toplantısı yaptı. 

'SANIRIM İNGİLİZCE BİLMEK BİR GEREKLİLİK'

"Ne tarz bir eğitime ihtiyacım olduğu konusunda henüz karar verilmedi ancak Elon Musk bunun çok zor olmadığını söylemişti" diyen Maezawa "Sanırım İngilizce bilmek bir gereklilik" diye şaka yaptı. 

'6 SAATEN SONRA EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM'

Sıkı çalışma takvimine bu astronot eğitimini nasıl sıkıştıracağı sorulan Japon milyarder, şirketinin politikası olan günde 6 saatlik çalışma programına bağlı olduğunu belirterek serbest zamanında bu eğitimi gerçekleştireceğini söyledi.

Maezawa "İş yerinde sabahtan geceye kadar kalmıyorum. Haftada 3-4 kez işteyim ve 6 saatten sonra eve gitmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Maezawa Space X'in 'Big Falcon' adını verdiği (BFR) roketi ile Ay'ın çevresini turlayacak ancak şirket roketin insanlı uzay yolcuklukları için hazırlanmasının en az 5 yıl alacağını açıklamıştı.

5 milyar dolara mal olması beklenen ve ilk kez 2016'da duyurulan BFR'nin 'tarihin en güçlü roketi' olacağı öngörülüyor.

'DÜŞÜNCESİ BİLE ŞU AN GÖZLERİMİ YAŞARTIYOR'

Maezawa'ya yapacağı seyahate yanında çeşitli alanlardan sanatçılar da eşlik edecek. Japon milyarder masraflarını karşılayacağı bu kişiler için 'güvenlik garantisi' aldığını belirtti ancak henüz bu sanatçıların kim olacağı konusunda görüşmelere başlamadığını açıkladı. 

Uzaydan Dünya'yı görmeye can attığını söyleyen Maezawa "Ay'a yakınlaşmayı iple çekiyorum. Ayrıca Dünya'yı da tam olarak görmeyi bekliyorum. Onu kendi gözlerimle görmek… Düşüncesi bile şu anda gözlerimi yaşartıyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'daki en büyük çevrimiçi moda mağazası Zozo'nun CEO'su ve kurucusu olan olan Maezawa, Japonya'nın en zengin 13. ismi ve Forbes dergisine göre 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda yarar sağladığını da saklmayan Japon milyarder "Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım şimdi bu 'Ay'a gidecek olan Maezawa' şeklinde güncellendi" diye konuştu.

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