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    Eski Nokia 8110 ve yeni Nokia 8110 4G karşı karşıya!

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Mobil Dünya Kongresi'nin bu yıl en dikkat çeken ürünlerinden biri hiç şüphesiz Nokia'nın yıllar sonra yenilenerek geri dönen telefonu Nokia 8110 4G'ydi. Bizi yıllar öncesine götüren Nokia 8110 ile Nokia 8110 4G'yi karşı karşıya getirdik.

    Nokia, yenilediği 8110'a bir muz görüntüsü kazandırmış ki bu sayede farkındalık yaratabilsin. Yeni Nokia 8110'da kızaklı kapak aynı şekilde duruyor ve bu kızak açıldığında, sarı renk ve kavisli hatlarıyla telefon adeta bir muza dönüşüyor. Elbette telefonun geleneksel rengi olan siyah renkli modeli de bulunabiliyor.

    Elbette telefon artık daha ince bir yapıda ve elbette çok daha hafif. Eski Nokia 8110 tam 25 mm kalınlığındaydı. Yeni modelse 14.9 mm kalınlıkta ve yalnızca 117 gram ağırlığında. Yine plastik bir gövdeden oluşan telefon, ekranın üzerindeki antenden de kurtulmuş. Ayrıca ekranı bir hayli genişlemiş ve renklenmiş.

    2.4 inç boyutunda TFT ekrandan oluşan Nokia 8110 4G, isminden de anlaşılabileceği gibi artık 4G bağlantısını da destekliyor. Tıpkı Nokia'nın geçen sene düzenlenen MWC 2017'de tanıttığı Nokia 3310 3G'den farklı olarak LTE ağlara bağlanabilen yeni cep telefonu, bu bağlantıyı kategori 4 seviyesinde destekliyor. Bu arada bir bilgi verelim: Nokia, geçtiğimiz ocak ayında Nokia 3310'u bir kez daha yenilemiş ve bu yeni modelde 4G özelliği kazandırmıştı. Yeni telefonun adı da Nokia 3310 4G olmuştu.

    Eski Nokia 8110 ve yeni Nokia 8110 4G karşı karşıya

    Aradan geçen 22 yıldan sonra telefona gelen detaylardan biri de üst taraftaki kulaklık girişi ve microUSB yuvası oluyor. Yani bu telefonu şarj etmek için artık "ince uçlu Nokia şarj aleti" aramanıza gerek yok.

    Telefonun arka yüzeyine baktığımızda ise, daha fazla farklılık göze çarpıyor. Eski telefonda Nokia logosunun bulunduğu yerde, yeni 8110'da 2.0 MP kamera, LED flaş ve hoparlör yer alıyor. Nokia logosu ise küçültülerek bu üçlünün altına yerleştirilmiş. Telefonda ön kamera ise yine yok.

    Yeni Nokia 8110 4G'yi tutmak ve kullanmak eskisine oranla daha kolay. Elde dengeli duran telefon, kızağını kaydırdığınızda alt tarafında sizi yine tuş takımıyla karşılaştırıyor.

    Eski Nokia 8110 ve yeni Nokia 8110 4G karşı karşıya

    Yeni Nokia 8110 4G teknik özellikleri ise selef modele kıyasla daha yenilikçi elbette fakat bu telefonun güçlü amirallerden biri olmadığı kesin. KaiOS adında bir işletim sistemi ile çalışan telefon, çift çekirdekli bir yonga setinden oluşuyor.

    Üzerinde Qualcomm Snapdragon 205 işlemci bulunduran Nokia 8110 4G, 4 GB dahili hafızaya ve 512 MB RAM'e sahip. Elbette cep telefonu tarihinde önemli bir yerde bulunan Nokia 8110'a saygı duruşu niteliği taşıyan ve 22 yıl sonra yenilenerek karşımıza gelen Nokia 8110 4G'ye hakaret etmek istemeyiz fakat telefon bu değerlerle günümüzün tanıtılan en zayıf telefonu oluyor. Elbette yeni Nokia 8110 4G'nin ikonik bir model olduğu aşikar.

    Peki, Nokia 8110 4G'nin fiyatı ne kadar? 80 Euro civarında bir fiyatla satışa sunulması beklenen yeni Nokia 8110 4G, şarj ömrüyle ise efsane modellerden biri olmaya aday. Zira telefon 1500 mAh kapasitesinde bataryasıyla tam 600 saate kadar bekleme süresi sunuyor.

    Nokia 8110 4G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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    Nokia yeni modellerinden 8110 4G'yi tanıttıMobil Dünya Kongresi'nde birçok marka önemli modellerini tanıttı. Efsane Nokia markası ise yeni modellerinden olan 8110 4G modelinikullanıcılara sundu. Selim ÖZTÜRK
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    Etiketler: mobil dünya kongresi , mwc 2018
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