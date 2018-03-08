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    Eski mühendis iPhone'ları kıran yazılım yaptı!

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Apple'ın eski güvenlik mühendisi, kilitli olan iPhone'ları açan bir yazılım geliştirdi. Ayrıca, bu yazılım, şu anda satışa sunuldu. Şirketin iddiasına göre bu yazılım, iOS 11 sürümünü de kırmış.

    Eski bir Apple güvenlik mühendisi tarafından işletilen Amerikan merkezli Grayshift, şu anda GrayKey adlı bir yazılımın pazarlamasına başlamış durumda. GrayKey'in sağladığı şey ise kilitli iPhone modellerini açması. 15 bin dolara satılan bu yazılım, 300 kez kullanılabiliyor ve çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki farklı mod ile sunuluyor. 

    Eski mühendis iPhoneları kıran yazılım yaptı

    Çevrimiçi modun çevrimdışı moddan farkı, müşteriyle direkt olarak bağlantı gerekmesi. Ancak çevrimdışı modda böyle bir şeye gerek yok. Ayrıca, çevrimdışı mod, sınırsız olarak kullanılabiliyor. Bu özelliklerle beraber çevrimdışı mod, 30 bin dolara satılıyor. Grayshift'in iddiasına göre GrayKey, hem iOS 10'u hem de iOS 11'i açabiliyor. Ayrıca, şirket, iOS 9 desteğini de yakın zamanda yayınlayacak. Yazılımın çok güçlü olduğunu belirten Grayshift, iPhone 8 ve iPhone X modellerinin de kilitlerinin açılabildiğini söylüyor. Bu açık sayesinde tüm dosya sistemleri, cihazdan alınabiliyor. 

    Etiketler: grayshift , graykey , ios , apple , yazılım , açık
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