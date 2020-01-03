Eski Mısır'ın 5 bin yıl önceki sesi

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Eski Mısır'da yani yaklaşık 5 bin yıl önce müzik sanatında ustalaşmış enstrüman çalan kişiler vardı. Günümüzde Eski Mısır'In şarkı ve müziği pek olmasa da arkeologlar Firavunların çevresinde yetenekli müzisyenlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

5 bin yıldan daha eski duvar resimleri, Mısırlıların çeşitli vurmalı ve yaylı çalgılar çaldığını gösteriyor. Mısır arpları, flütler ve klarnet, bu çalgılardan birkaçı. Fakat, Mısırlıların ne tür seslerden ve bestelerden hoşlandıkları tam olarak bilinmiyor.

Arkeologlar, araştırma sırasında karşılaştıkları temel sorunun, müzik notaları ile ilgili kalıntıların olmadığını ifade etti. Ayrıca, müzik aletlerinin nasıl ayarlandığını veya hangi ölçeklerin kullanıldığını anladıklarını da söylediler. Fakat, hiçbir nota mevcut olmadığı için kullanılan ses sistemleri ve aralıkları hakkında sadece tahminde bulunulabileceğini de eklediler. Ancak arkeologlar, Eski Mısır'da müzik seslerinin inanılmaz derecede çeşitli olduğundan ve emin.