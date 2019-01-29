Eski Apple Watch'lar yenileriyle değiştirilmeye başladı
Apple'ın ilk nesil akıllı saati Apple Watch'ları kullanırken dikkatli olun. Saatinize bir şey olursa artık yedek parça bulunmadığından yeni nesil bir Apple Watch ile değişim yapılıyor.
Apple Watch'lar tamir edilmiyor, tamamen değiştiriliyor! Macrumors'un haberine göre Apple Watch'un ilk nesil modelleri artık tamir edilmiyor ve eski Apple Watch değişim kapsamına alınıyor. İlk nesil Apple Watch tamir ettirmek istendiğinde ABD'de teknik servisler, bunun mümkün olmayacağını, tamir yerine ikinci nesil akıllı saat ile değiştireceklerini belirtmiş.
Değişim nedeni olarak da yedek parça üretiminin sonlanmış olması gösterildi. Şu an için henüz 38 mm modelin akibeti bilinmiyor. Ancak çok yakında 38 mm modelinin de değişim kapsamına alınacağı yönünde söylentiler bulunuyor.
Değişim süreci Apple Watch’lar için Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayına kadar devam edecek.
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