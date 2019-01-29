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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Eski Apple Watch'lar yenileriyle değiştirilmeye başladı

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Eski Apple Watch'lar yenileriyle değiştirilmeye başladı

Apple'ın ilk nesil akıllı saati Apple Watch'ları kullanırken dikkatli olun. Saatinize bir şey olursa artık yedek parça bulunmadığından yeni nesil bir Apple Watch ile değişim yapılıyor.

Apple Watch'lar tamir edilmiyor, tamamen değiştiriliyor! Macrumors'un haberine göre Apple Watch'un ilk nesil modelleri artık tamir edilmiyor ve eski Apple Watch değişim kapsamına alınıyor. İlk nesil Apple Watch tamir ettirmek istendiğinde ABD'de teknik servisler, bunun mümkün olmayacağını, tamir yerine ikinci nesil akıllı saat ile değiştireceklerini belirtmiş.

Değişim nedeni olarak da yedek parça üretiminin sonlanmış olması gösterildi. Şu an için henüz 38 mm modelin akibeti bilinmiyor. Ancak çok yakında 38 mm modelinin de değişim kapsamına alınacağı yönünde söylentiler bulunuyor.

Değişim süreci Apple Watch’lar için Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayına kadar devam edecek.

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