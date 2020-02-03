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Teknoloji
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde dersler dijital ortama taşındı

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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde dersler dijital ortama taşındı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), dünyada en yaygın kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri'nden biri olan "Blackboard" programında tüm dersleri tanımlayarak, 2019-2020 bahar dönemindeki dersleri dijital ortama taşıdı.

ETÜ'den yapılan açıklamada, internet ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği dönemde, dijital nesil olarak adlandırılan ve öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla dünyada en yaygın kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri'nden biri olan "Blackboard" programında tüm derslerin tanımlandığı belirtildi. 

Ders tanıtım videolarından ders materyallerine, uygulama örneklerinden ödevlerin dijital ortamda toplanmasına ve dijital ortamda sınavların gerçekleştirmesine imkan verecek söz konusu uygulamayla öğrencilerin derslere daha aktif katılım sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama sayesinde öğrencilerimiz dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacak. Öğrencilerimiz dijital ortamdaki derslere ETÜ web sayfasında verilen 'Blackboard' linkinde e-mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabilecekleri gibi 'Google Play' veya 'Apple Store'dan indirebilecekleri Blackboard uygulamasıyla da rahatlıkla derslere ulaşabilir."

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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